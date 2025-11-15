超魯小！買錯車票硬要坐被警拉下車　連喊17聲「救命」乘客傻眼

記者白珈陽／台中報導

1名55歲劉姓女子昨天（14日）搭乘台鐵145次新自強號，因買錯車票且占用他人座位，經屢勸不聽，列車長告知解除運送契約請她下車，但劉女不願配合，甚至警方到場後向員警嗆聲；警方勸導無效，將劉女拉出車外，過程中劉女高聲連喊了17次「救命啊」，引起周遭旅客注意，最後警方在大甲站查驗身分後讓其離去，結束一場鬧劇。

▲劉女買錯車票占用其他人座位，警方到場仍屢勸不聽，員警將她強拉下車，過程中劉女連喊17次救命。（圖／Threads網友sharon03_25授權）

鐵警台中分局指出，大甲派出所昨晚8時許接獲台鐵大甲站通報，台鐵145次新自強號有旅客因乘車錯誤，並占用他人座位，請警方到場協助。

警方查，劉女持有非該班次的車票且占用他人座位，經列車長勸導不聽，列車長告知運送契約規定後予以解除運送契約，但劉女不願下車，只好配合站務人員請劉女在大甲車站下車。

勸導過程中，因劉女鬧出動靜太大，其他旅客紛紛拿起手機紀錄。根據影像內容，員警先是耐心告知劉女坐錯車位，且被列車場解除運送契約，未料劉女竟反嗆「跟你有什麼關係？」員警見劉女說不聽，只好強制將劉女請下車。

此時劉女不斷掙扎，大喊「我不要下車，你沒有還我錢」，還連喊了17聲「救命啊、救我啊！」，叫得十分淒厲。最後劉女在大甲站被拉下車，警方說，經查劉女未有其他違反事由，於查驗身份無誤後自行離站。

鐵路警察局呼籲，搭乘大眾運輸工具應遵守乘車秩序，如有騷擾、影響他人之行為，可通報列車長或鐵路警察處置，不聽勸導者，依違反鐵路法57條第1項規定及鐵路運送規則第4條第5款規定，鐵路機構得拒絕運送、解除契約或終止契約。