搶七點半報到！鼓山高中晨讀變王牌課程　校長導讀破千學生響應

▲學生共讀《雄好呷》時還加入了家政實作課程。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

為提升學生閱讀力並推動跨域素養教育，鼓山高中自 112 學年度起推動「校長的晨讀時光」閱讀計畫，至今邁入第二年，累積四個學期共 1432 人次學生參與，成為校內最具特色的閱讀活動之一。計畫以全新改造的圖書館為核心，由校長親自帶讀，搭配跨科教師共備，逐步形成全校性的閱讀生態系。

廖俞雲校長表示，這項計畫源於過去擔任導師時，看見孩子晨間閱讀的專注神情，希望將當年的畫面延續至今日的校園。適逢兩年前圖書館改建完成，她決定以圖書館為基地，每週四早晨帶領國中部學生沉浸閱讀。「每個孩子都值得在安靜的清晨，被知識照亮。」她說，只要行程允許，每週四早上 7 點半，她一定準時到場陪讀，也成為她上班最期待的時刻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

活動最初採自由報名制，沒想到教師與學生反應踴躍，一度出現「每週四必滿班」的盛況。學務處莊婉玲組長表示，從 112 下學期一路延續至 114 上學期，晨讀已從一個活動，成為學校行事曆中不可或缺的閱讀儀式。

▲鼓山高中校長廖俞雲（左）親自帶學生導讀 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲「校長的晨讀時光」四個學期共 1432 人次學生參與 。（圖／記者吳奕靖攝）

兩年間共完成 10 本書的閱讀任務，議題橫跨文學、人文、生活文化到在地故事，逐步累積亮眼成績。校方指出，晨讀雖僅 30 分鐘，但往往引發長達五至七天的延伸學習，包括導師討論、科目融合、家庭對話與教師課程調整，使閱讀效益呈倍數放大。

計畫中最受學生喜愛的亮點之一，是「漂書行旅 Book Floating」。一本書在全校不同班級輪流旅行，每班閱讀一週，全校共用同一份學習單，校長親自逐張回覆學生回饋。學生也能從學習單上，看見「同座號不同班的同學」對同一本書的感受，讓閱讀真正成為校園共同語言。

閱讀也在校園掀起跨域創新。學生共讀《雄好呷》時，導師將家政課融入文本，帶著學生分析高雄在地小吃炒米粉的料理脈絡，從閱讀延伸到市場採買、實際烹調，並製作跨域學習單，讓學生驚呼「原來閱讀也可以吃！」成為校內最受討論的教學案例之一。

廖俞雲校長說：「閱讀能啟發孩子的生命，也能讓孩子看見更大的世界。如果晨讀能成為他們一生的力量，那麼我們的晨光就值得一直照亮下去。」鼓山高中強調未來將持續深化閱讀行動，並結合跨域共備、場域學習與學生實作，打造更完整的閱讀文化，讓「校長的晨讀時光」成為學生成長路上最重要的教育記憶之一。