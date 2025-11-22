　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

搶七點半報到！鼓山高中晨讀變王牌課程　校長導讀破千學生響應

▲▼ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲學生共讀《雄好呷》時還加入了家政實作課程。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

為提升學生閱讀力並推動跨域素養教育，鼓山高中自 112 學年度起推動「校長的晨讀時光」閱讀計畫，至今邁入第二年，累積四個學期共 1432 人次學生參與，成為校內最具特色的閱讀活動之一。計畫以全新改造的圖書館為核心，由校長親自帶讀，搭配跨科教師共備，逐步形成全校性的閱讀生態系。

廖俞雲校長表示，這項計畫源於過去擔任導師時，看見孩子晨間閱讀的專注神情，希望將當年的畫面延續至今日的校園。適逢兩年前圖書館改建完成，她決定以圖書館為基地，每週四早晨帶領國中部學生沉浸閱讀。「每個孩子都值得在安靜的清晨，被知識照亮。」她說，只要行程允許，每週四早上 7 點半，她一定準時到場陪讀，也成為她上班最期待的時刻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

活動最初採自由報名制，沒想到教師與學生反應踴躍，一度出現「每週四必滿班」的盛況。學務處莊婉玲組長表示，從 112 下學期一路延續至 114 上學期，晨讀已從一個活動，成為學校行事曆中不可或缺的閱讀儀式。

▲▼ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲鼓山高中校長廖俞雲（左）親自帶學生導讀 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲「校長的晨讀時光」四個學期共 1432 人次學生參與 。（圖／記者吳奕靖攝）

兩年間共完成 10 本書的閱讀任務，議題橫跨文學、人文、生活文化到在地故事，逐步累積亮眼成績。校方指出，晨讀雖僅 30 分鐘，但往往引發長達五至七天的延伸學習，包括導師討論、科目融合、家庭對話與教師課程調整，使閱讀效益呈倍數放大。

計畫中最受學生喜愛的亮點之一，是「漂書行旅 Book Floating」。一本書在全校不同班級輪流旅行，每班閱讀一週，全校共用同一份學習單，校長親自逐張回覆學生回饋。學生也能從學習單上，看見「同座號不同班的同學」對同一本書的感受，讓閱讀真正成為校園共同語言。

閱讀也在校園掀起跨域創新。學生共讀《雄好呷》時，導師將家政課融入文本，帶著學生分析高雄在地小吃炒米粉的料理脈絡，從閱讀延伸到市場採買、實際烹調，並製作跨域學習單，讓學生驚呼「原來閱讀也可以吃！」成為校內最受討論的教學案例之一。

廖俞雲校長說：「閱讀能啟發孩子的生命，也能讓孩子看見更大的世界。如果晨讀能成為他們一生的力量，那麼我們的晨光就值得一直照亮下去。」鼓山高中強調未來將持續深化閱讀行動，並結合跨域共備、場域學習與學生實作，打造更完整的閱讀文化，讓「校長的晨讀時光」成為學生成長路上最重要的教育記憶之一。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
485 2 2395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黃立成「慘賠6.5億」加密帳戶被血洗　分析師揭前因後果
Andy「遭3台車尾隨」！　走鐘獎請保鑣內幕曝
輝達落地掀台北投資熱！「備胎地」廠商熱議　這塊地最搶手
快訊／周天成遭大逆轉！　澳洲公開賽止步4強

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

彰化街頭驚見「惡靈古堡」神秘圖案！市長也看不懂　地政處解密

台東熱氣球招募飛行員！百萬補助送出國培訓　年薪上看80萬

搶七點半報到！鼓山高中晨讀變王牌課程　校長導讀破千學生響應

知名教育作家揪團辦親子講座！千人搶報　豪華助講團名單曝光

旅美教授預測「中日關係會更緊張」　建議台灣做1事：少一點表演

乘客車廂內抽菸　台鐵車長怒廣播：請當個人別當畜牲

中國最慘雙11？財經網美「3大電商不敢晾戰報」：賣家大仆街

老師不會被AI取代　荷蘭教授：變「關鍵協調者」角色更吃重

現在吃早餐是奢侈「以前50元就能吃飽」他嘆：份量還縮水！爆共鳴

床墊睡10年！不只「養千萬隻塵蟎」還傷腰椎　醫曝汰換期限

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

彰化街頭驚見「惡靈古堡」神秘圖案！市長也看不懂　地政處解密

台東熱氣球招募飛行員！百萬補助送出國培訓　年薪上看80萬

搶七點半報到！鼓山高中晨讀變王牌課程　校長導讀破千學生響應

知名教育作家揪團辦親子講座！千人搶報　豪華助講團名單曝光

旅美教授預測「中日關係會更緊張」　建議台灣做1事：少一點表演

乘客車廂內抽菸　台鐵車長怒廣播：請當個人別當畜牲

中國最慘雙11？財經網美「3大電商不敢晾戰報」：賣家大仆街

老師不會被AI取代　荷蘭教授：變「關鍵協調者」角色更吃重

現在吃早餐是奢侈「以前50元就能吃飽」他嘆：份量還縮水！爆共鳴

床墊睡10年！不只「養千萬隻塵蟎」還傷腰椎　醫曝汰換期限

大谷翔平成立家族基金會！Logo攜妻女＋愛犬　目標助孩子與動物

韓女星Nana住處遭硬闖　母女合力壓制傷歹徒！警認定：屬正當防衛

「首席科學家」只有高中畢業！陸大學「被騙兩年」還讓他帶博士生

彰化街頭驚見「惡靈古堡」神秘圖案！市長也看不懂　地政處解密

北流耶誕小鎮宣告回歸！　馬念先、鄭宜農都來了

力挺陳菁徽！高雄藍營籲市府勿用濫訴掩蓋事實

黃立成「慘賠6.5億」加密帳戶被血洗　幣圈分析師揭前因後果

美18歲少女「郵輪遭絞殺」！屍體塞床底　16歲繼弟列頭號嫌犯

Andy「一直遭3台車尾隨」！活動結束才說：很恐怖 走鐘獎請保鑣內幕曝

2026談藍白合恐「無濟於事」　黃光芹嘆：硬把簡單的事複雜化

【大哥的女兒就是狂！】新娘不丟扇子改丟「玩具步槍」

生活熱門新聞

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

大苑子董座登門道歉　農場發聲否認收買：今年不賣石虎柳丁給他們

大苑子遭炎上認錯了！董事長親赴南投道歉

「便當店爆紅」業績成長3倍！館長感動

快訊／10縣市「陸上強風特報」

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！大師兄怕了

韓籍小龍女：以後不收禮物　原因讓人直呼噁

不是物慾降低「她改拿1款包」！大票人推：輕又實用

今彩539頭獎一注獨得！800萬入袋

買365元鹹酥雞被念！　網列24條「拜金女條件」傻眼

快訊／凌晨3：43中部地震　民眾驚醒

2波東北季風「下周北部連4天濕冷」　低溫探17度

旅日達人「點名東京3地」住宿變便宜

外送員薪資大改革！明年每小時不低於245元

更多熱門

相關新聞

校長變黑道大姊頭？帶隊查美食「發感謝」搞烏龍

校長變黑道大姊頭？帶隊查美食「發感謝」搞烏龍

高雄市立鼓山高級中學國中部日前別開生面，由廖俞雲校長親自領軍，帶領師生進行一場別具意義的「美食踏察與感官體驗」課程。然而，師生們深入鼓山區西藏街，積極與在地店家互動的模樣，卻意外引來一場有趣的誤會——認真的校長和老師，一度被巡邏員警誤認為是在「收取保護費」。

「鼓山大講堂」登場！ 學生跨部跨校登台超有料　

「鼓山大講堂」登場！ 學生跨部跨校登台超有料　

雲林縣府攜手雲二監打造書香新據點

雲林縣府攜手雲二監打造書香新據點

台日合作國際交流　鼓山高中姊妹校＋1

台日合作國際交流　鼓山高中姊妹校＋1

大學跨域選修有望加薪2成　人力銀行分析4組合「起薪可達4萬元」

大學跨域選修有望加薪2成　人力銀行分析4組合「起薪可達4萬元」

關鍵字：

閱讀計畫晨讀時光跨域學習校長帶讀鼓山高中廖俞雲

讀者迴響

熱門新聞

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

粿粿哥哥「拿遺產金援她」

月世界成垃圾山　「環工碩士里長」開除黨籍

快檢查！10張信用卡「就要說掰掰了」　名單一次看

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

美催烏感恩節前達成停戰！澤倫斯基發表談話

范姜彥豐「整天打電動」！

台語女歌手胃癌術後變植物人亡！家屬控醫療過失

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

2張7-8月千萬發票無人領！獎落台北、台南　財政部急尋

AV女優宣布停工　自曝梅毒篩檢偽陽性

胡宇威「開罵航空公司」罕見動怒！

大苑子董座登門道歉　農場發聲否認收買：今年不賣石虎柳丁給他們

高雄人妻劈2小王！喊：高潮好幾回　老公見「軟腳了」崩潰

大苑子遭炎上認錯了！董事長親赴南投道歉

更多

最夯影音

更多
中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境
歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面