知名教育作家揪團辦親子講座！千人搶報　豪華助講團名單曝光

▲這場講座由國內知名教育作家郭繐綺博士發起 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

國內教育作家、Podcast「冠軍陪練團」主持人郭繐綺博士，看見許多家庭在衝突與無力感中掙扎，於是號召作家與跨領域講者，以民間自主方式籌辦「親親子今」親子講座，這個月30日將於高雄市立社會教育館登場。活動開放報名後迅速湧入近千人參加，反應相當熱烈。

郭繐綺長年投入教育現場超過 15 年，曾因教授寫作課程，協助一位陷入低潮、以服藥輕生的國中女生重新找到人生方向。她說，許多親子問題並非單一行為造成，而是源自家庭系統的「內在不穩」，「有時候父母太用力、孩子太壓抑，結果彼此都受傷。」她也強調，即使人生遭遇重擊，「每個人仍有讓自己重新完整的選擇權」，這也是她籌辦活動的起心動念。

▲這場講座也找來九大專家來一同共襄盛舉 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

此次講座由高雄市立社會教育館與團隊共同主辦，邀集九位不同領域的影響力講者，包括吳家德、愛瑞克、郝旭烈、李儀婷、陳沛孺、孫子玲、邱茂恒與主辦人郭繐綺。講座從「父親」、「母親」、「孩子」三種視角切入，以生命故事提供九個「幸福選項」，希望協助家庭建立更柔軟的理解、更勇敢的對話與更多選擇的機會。

特別的是，現場還邀請國三學生許三三首次挑戰千人演講，象徵「愛的接棒」，讓孩子願意走上台、願意發聲，是教育最終希望看見的樣貌。同時活動團隊也結合 AI 科技與圖像設計，由網頁工程師陳沛孺、圖卡設計師賴麗淳與「郝好玩聯萌」李盈瑩共同打造互動體驗，讓家長與孩子能獲得更高品質的參與感。

為讓親子議題持續被看見，多家企業也投入贊助，包括定方財務顧問、郡富科技、瑋鋐興業、綺點文創志業、芙愛占心學院、寶晟稅務記帳士事務所、瓦利學習、美真集整形外科診所、振農水泥製品、威易開發等。活動盈餘將全數捐給「社團法人高雄市荷馨關懷協會」，用於支持 12 歲以下家庭失能兒童與弱勢婦女。

「親親子今」講座將於 11 月 30 日（日）下午 14:00–17:00 在高市社教館演藝廳舉行，免費報名參加。相關資訊可至高市社教館官網或活動網頁（qinqinzijin.lovable.app）查詢。