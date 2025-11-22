國道有路人！揮手小跑步畫面曝　竟是逃逸移工棄車跑…2人還在逃

▲國1兩車追撞，其中1輛車內的3人竟棄車逃跑。（圖／翻攝自Wowtchout地圖型行車影像分享平台）



記者吳世龍、黃資真／高雄報導

國道1號北向365.4公里九如路段20日上午7時24分，2輛轎車不慎擦撞，然而事發後其中1輛車內的3人竟棄車翻越護欄，徒步走在國道路肩上，警方獲報當下沿路進行搜索，最終在一處匝道邊坡尋獲1名越南籍逃逸移工，他正因案通緝中，目前另2人仍在查緝中。

網路上PO出的畫面中，多車行駛的國道上，一名男子竟莫名出現，小跑步橫跨多個車道，還舉手示意車子停下，宛如在過一般人行道一樣，相當荒唐。

警方說明，本案發生在20日上午7時24分，位於國1北向365.4公里處發生2車輕微追撞事故，立即通知巡邏車前往處理，怎料其中1輛小客車的3人竟棄車翻越護欄，徒步往南行走於南向內側路肩，直至366公里處更直接闖越主線車道，逕朝外側出口匝道奔跑離去。

後續巡邏員警於該處匝道邊坡發現其中1名乘客，帶返分隊查驗身分發現為越南籍27歲黎姓男子，為逾期居留移工，目前正因詐欺案遭嘉義地檢署通緝中，本大隊遂帶返依法偵辦。 黎男供稱駕駛同為外籍移工，但彼此並不熟識，為釐清相關案情，警方將後續通知車主到案說明。

警方呼籲，用路人注意高速公路匝道入口相關指示及禁制標誌，行人切勿誤闖高速公路。倘於駕車時發現行人誤上國道，請立即撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，避免影響國道用路人安全，致生憾事。