國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

高市早苗撒幣救經濟！18歲↓領4千元現金　全民拿600元消費券買米

▲▼日本首相高市早苗21日在總理官邸針對內閣擬定的經濟措施發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相高市早苗21日在總理官邸針對內閣擬定的經濟措施發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本首相高市早苗上任滿一個月之際，內閣會議今（21）日正式敲定總額約21兆3000億日圓（約新台幣4.25兆元）的綜合經濟對策，是疫情後規模最大刺激方案，目標在緩和物價壓力、打造強韌經濟。措施廣泛涵蓋減輕家計負擔、企業與地方支援，以及提前落實防衛與外交相關支出。

高市早苗也強調，在推動積極財政的同時，必須充分顧及國家財政的可持續性。

根據《日本放送協會》，日本政府21日下午召開臨時內閣會議，正式通過最新綜合經濟政策。整體方案以「抗物價高漲」、「實現強韌經濟」、「強化防衛與外交能力」三大方向為主軸，從一般民眾到企業、從能源補助到國防預算，各項措施全面鋪陳。

▲▼日本首相高市早苗在總理官邸品嘗奈良出產的柿子。（圖／達志影像／美聯社）

▲高市早苗在總理官邸品嘗奈良出產的柿子。（圖／達志影像／美聯社）

在最受關注的民眾家庭生計支援部分，高市內閣擴大地方「重點支援交付金」，專門設置「米券」與「電子消費券」，提供糧食補助預算，使每位國民可獲得約3000日圓（約新台幣600元）金額的消費券，用於購買米或食品。

此外，日本政府也決定向全國18歲以下青少年與兒童發放一次性的2萬日圓（約新台幣4000元）現金，無須設置所得限制，盼直接減輕有子女家庭的負擔。

在能源補貼部分，日本政府將於明年1至3月的3個月期間，向一般家庭提供電費與瓦斯費補助，預計可抵銷平均7000日圓支出。同時，凍結多年的汽油稅「觸發條款」也將解除，希望藉由降低實質油價，緩和交通與物流成本壓力。

為強化日本經濟結構，經濟對策也將納入強化造船產能的10年基金，以及提前落實提升防衛費用等相關措施，將原訂2027年度達成「防衛費占GDP達2％」的目標部分，提前至今年度達成。整體編列規模大於去年補正預算的13.9兆日圓，是疫情結束後最大的一次財政動作。

▲▼日本首相高市早苗,高市早苗喝水。（圖／達志影像）

▲日本首相高市早苗,高市早苗喝水。（圖／達志影像）

高市早苗在會後表示，物價居高不下，國民生活承受壓力，政府必須以「負責任的積極財政」採取果斷行動。她強調，這次對策編制過程中充分利用稅收上修與其他稅外收入，必要部分則以國債彌補；但在財政紀律方面已謹慎處理，補正後的國債發行額將低於去年度的42.1兆日圓，「已充分顧慮財政可持續性」。

高市早苗也強調，各在野黨所要求的措施都有所反映，包括公明黨與立憲民主黨推動的「兒童加碼給付」、國民民主黨建議將汽車損害賠償責任保險特別會計約6000億日圓移回一般會計等。她表示，「傾聽在野黨意見、廣納可行方案，是必要態度。」

在自民黨內部，部分黨員對「米券」等措施恐被外界視為「大撒幣」表示擔憂，主張政府在政策宣傳上需更加審慎。財務大臣片山皋月強調，補正預算並非刻意擴大規模，而是基於必要支出逐項累積後的結果，並在財源安排上維持紀律。

11/19 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

高市早苗稱立場不變　中方警告：立即收回錯誤言論

高市早苗稱立場不變　中方警告：立即收回錯誤言論

日本首相高市早苗日前針對「台灣有事」的發言，引發中國當局不滿，面臨中方禁止水產進口等一連串反制行動，而高市本人21日受訪時則直言，對於推進日中戰略互惠關係的想法並未改變。中國外交部發言人毛寧21日下午在例行記者會上，也對此表達強烈不滿。

2台男「東京遭毆」細節曝！歹徒疑涉暗黑打工

2台男「東京遭毆」細節曝！歹徒疑涉暗黑打工

不甩中國！AIT處長與潘孟安「喝清酒」　誓言台美共同堅定支持日本

不甩中國！AIT處長與潘孟安「喝清酒」　誓言台美共同堅定支持日本

即／新潟縣知事「同意重啟」柏崎刈羽核電廠

即／新潟縣知事「同意重啟」柏崎刈羽核電廠

IPAC挺高市早苗擔憂「台灣有事」　譴責中國

IPAC挺高市早苗擔憂「台灣有事」　譴責中國

關鍵字：

日韓要聞高市早苗日本大撒幣

