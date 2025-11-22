　
社會焦點 保障人權

「環工碩士里長」摧毀月世界成垃圾山！　民進黨開除黨籍

▲▼ 垃圾山的幕後主謀竟是岡山區碧紅里長李有財。（圖／翻攝自李有財市議員參選人後援會臉書）

▲垃圾山的幕後主謀竟是岡山區碧紅里長李有財。（圖／翻攝自李有財市議員參選人後援會臉書）

記者葉國吏／綜合報導　

高雄知名景點「月世界」淪垃圾山，幕後主謀竟是碧紅里里長李有財父子檔。李男曾四度連任里長，基層實力雄厚，因涉濫倒廢棄物遭檢方聲押，民進黨高雄市黨部深夜發聲明，開除其黨籍。

▲ 高雄月世界驚現「5層樓垃圾山」。（圖／記者賴文萱翻攝）

民進黨高市黨部21日晚10時許發布聲明，針對媒體揭露岡山區碧紅里里長李有財涉及在燕巢、田寮月世界等地非法傾倒廢棄物，經初步查證後，確認情事屬實。李男過去曾是國民黨成員，因違紀參選市議員被開除，後加入民進黨，並於2022年參加市議員初選但未成功。同年底，他以無黨籍身份再度參選里長並連任。

▲高雄月世界冒出兩座垃圾山，檢再聲押3人。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

市黨部指出，李有財的行為已構成對黨紀和價值的重大違反。為捍衛黨的形象和公眾信任，黨部決定對李男採取最嚴厲處分，正式取消其黨籍。此案不僅重創環境，也讓民進黨蒙受負面影響，黨部痛批其行為不可容忍。

身為岡山碧紅里四連霸里長，李有財以親和力和靈活手腕建立廣泛人脈。他擁有環境工程碩士學位，除里長職務外，也涉足環保清運業務。茶行開張時，藍綠政要及地方兄弟皆到場祝賀，顯示其在地方的影響力。但令人震驚的是，他竟是月世界垃圾危機的幕後黑手。這起事件揭露了其表面形象與實際行為的巨大落差。

月世界

