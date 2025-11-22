　
12生肖「2026上半年運勢」　屬豬運勢轉強、屬羊小心爛桃花

▲運勢占卜／最近我在哪方面的運勢容易翻車?。（示意圖／視覺中國CFP）

▲十二生肖在「2026年馬年上半年」運勢分析。（示意圖／視覺中國CFP）

文／王崇禮
摘自／柿子文化《2026問神達人王崇禮馬上開運生肖運籤農民曆

引言：「問神達人」王崇禮針對2026年馬年，提供12生肖運勢，此篇為2026年2月4日（立春）到2026年8月6日「馬年上半年」整體運勢。屬兔的人雙喜臨門，雖會經歷一些風波，但有貴人相助。屬羊的人很有能力，唯獨小心爛桃花、桃色風波，就能逢凶化吉。屬豬的人運勢轉強，但小心招人嫉妒，建議低調。

●鼠：

上半年運勢就好像是春天裡的枯木——樹木在應該是萬物生長時枯掉了，這表示雖然整個大環境可以，但屬鼠者的時運與大環境配合的力道有限。但不用太擔心，雖然時運的配合力道有限，卻不代表不會成功，因為枯掉並非死掉，只是目前暗中藏起，待時機一到，還是會再發芽；長出新芽後，想做什麼事會比較順利。等待發芽期間，要注意人與人之間的利益糾紛紛，引燃點是「說話不算話」。

●牛：

上半年運勢不錯，也可以達到高成就，所做的決定往往正確無誤，只是屬牛者有時會對自己沒信心，懷疑自己走錯路。雖難免有波折，但只要沉得住氣，時來運轉之後，目標便可達成。期間最要注意的是：因為對自己沒信心，考慮東、考慮西，最後放棄，待事情過後才後悔，覺得自己當初不該放棄，但如今想再回頭做，最佳時機已過，成效不大。

此外，也因為常處於非黑即白的心理狀態，容不下看不慣的人，就算對方能力好，也會因為對他的主觀印象不佳而拒絕合作，事後才發覺對方其實可以合作，卻因當初拉不下臉，而白白錯失本可雙贏的機會——這些情況要儘量避免。
多自我提醒：世間萬物本來就是「瑕瑜互見」——優點和缺點並存。明白這個道理，運勢更順遂，路也走得更遠。

●虎：

宜保守和維持原狀，不宜做重大改變或突破。運勢低時，最安全的因應策略就是放慢腳步和維持現狀，既然神明提醒這段期間要達到目標較不容易，就千萬別經不起誘惑而一股腦地往前衝刺，很容易因為看不清楚前面是否有坑洞而跌入其中。運勢低又跌入坑洞中，很容易傷勢嚴重或爬不太出來。運勢不會一直低迷，上半年期間耐住性子，不要衝動，一定可以平安且事事順利。

▲屬兔的人日正當中，有風波但也有貴人相助。（圖／《動物方城市2》劇照，迪士尼提供）

●兔：

先否極泰來，再走向日正當中的鴻運，可謂雙喜臨門。雖會經歷一些風波與坎坷，但在危急最需要幫助之際，會出現拉你一把的貴人。你在過去一年期間做了很多善事、累積不少福報，即使目前遇到一些坎坷與磨難，但這些福報今年會暗中助你化險為夷、遇難呈祥、大事化小。因此，別再想過去那段不愉快的日子了。

農曆二月初五到五月十五日（國曆三月二十三日到六月二十九日）這三個月期間，需要注意因他人之事而使自己受連累，如果想為他人的事挺身而出，建議要思考再三，以免受連累。

●龍：

有一個問題已經在眼前，且會影響到你的運勢，若沒好好處理，就會「黃金忽然變成鐵」，損失慘重，甚至可能讓你所有心血都白費，主因在於介入他人之間嚴重的紛爭，該紛爭在上半年有蠻大的影響，一不小心，極有可能造成「損失無法彌補」的情況。時間點在清明節（國曆四月五日）到端午（國曆六月十九日），建議在這段期間凡事多忍耐，過了之後，負面的力道開始減弱，運勢會慢慢上升。這段期間保守以對，避免介入他人的紛爭，便可安然無事。

●蛇：

運勢中平，一切還算可以，但偶爾會遇到不順遂，好比烏雲罩頂，讓你有氣無力、有些心灰意冷，因為你有進取的心和衝勁，卻無貴人幫助，單打獨鬥讓你深感心有餘而力不足，單打獨鬥的過程甚至還可能得罪人。但這些狀況不會太久，農曆二月十五日（國曆四月二日）後情況就會改善很多，屆時事情會順利起來，成功也將指日可待。

●馬：

過去有一些波折跟坎坷，但這些不好走的路將要走完，心裡不要一直存著埋怨、不滿的情緒，往前看才是人生的正確態度。農曆三月三十日（國曆五月十六日）之前，運勢走強，做什麼事情都會比較圓滿順遂，也較能達到你的期待。
農曆四月一日（國曆五月十七日）後運勢走弱，會讓你再怎麼努力、用盡所有方法都還是無法達到期待，甚至連求神拜佛都難以改善。這種情形就好像把一艘船開上沙灘結果卡住了，進退無路。會遭此困境，主因在於人為之間的爭執與陷害，請務必小心應對。建議在這段期間儘量保持低調，以求平安無事。

▲屬羊的人能力好，但也要小心桃色風波。（示意圖／視覺中國CFP）

●羊：

你很有能力，大環境也不錯，可惜和你的時運配合不起來，導致有些事較無法達到期待。此外還要注意異性小人關，屬羊的男性朋友們要注意桃色風波，女性朋友們感情上要注意小心受騙，以免介入他人感情、家庭，或是落入對方的設局。上半年建議保守以對，若人與人之間能再謹慎些，就可以逢凶化吉、平安順利。

●猴：

宜保守與維持現狀，不宜做重大決策或改變，這段期間運勢低迷，容易使人考慮欠妥而出現誤判，導致發生嚴重問題，耽誤很多事情。一旦真的出狀況，必須花更多時間跟精力來善後。建議不要太衝動，凡事「慢慢走」，勿「衝刺」，如此穩紮穩打，將有助於在這段期間平安順利，甚至可能有機會心想事成。

●雞：

運勢呈現兩個極端，農曆三月三十日（國曆五月十六日）前走強運，要從事大變動或改革，在這段期間做比較安全，事情不但會有轉機，更能見到圓滿成效，會開花也會結果，甚至還會有貴人出現來幫忙，讓你心想事成。
農曆四月一日（國曆五月十七日）起，運勢由強轉弱，而且轉弱的速度極快，快到引發一個麻煩問題悄悄形成且離你不遠──引發問題的主因，在於會遇到一位對你沒有誠信與花言巧語的人，請小心提防。

●狗：

上半年最好的時機點在農曆五月和六月這兩個月期間，如果過去有尚未達成的目標，在這兩個月期間執行，有很大的機會能達標。這兩個月以外的時間，要特別注意容易遇到一些莫須有的誣陷，導致你上半年的心情極度低潮，甚至想要對那些人做出「報復性的回應」。

會遇到這些事，除了運勢低迷，心性太過高傲、得罪人而不自知也是一大因素，屬狗者稍加收斂光芒，方能避過這人為紛擾，讓自己在上半年走得順利些。

▲屬豬運勢轉強，但小心引人嫉妒。（示意圖／視覺中國CFP）

●豬：

運勢開始轉強。過去如有不如意或無法達到的目標，現在正是執行的大好時機，因為接下來將是一片大好時光，你心中所設定的目標在這段期間大致都能完成。只有一點需要特別注意：這個大好時運雖然能夠助你更上一層樓，但請務必保持低調，切勿功高震主，不然容易引起他人眼紅和嫉妒。

★本文摘自柿子文化《2026問神達人王崇禮馬上開運生肖運籤農民曆》，作者王崇禮，各大媒體爭相專訪、邀約的問神達人。常受邀至全國各大廟宇巡迴教學演講，把擲筊、解籤詩、解夢的邏輯知識技巧，傳授給更多普羅大眾和神職人員。獨家「60干支生肖12個月宗天氣數分析」，公開不同年份的不同生肖，在每個月的進退建議，什麼時候可以衝、什麼時候別亂動？提升成功率。

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境
歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

