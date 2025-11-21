　
上班久坐腰痛！醫教一招「15分鐘就改善」：不用健身或吃藥

▲▼同事,辦公室,上班族,公司。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲黃軒表示，上班族腰痛可能不是年紀大退化，而是久坐的隱性傷害，但只要改變節奏，改採用30分鐘坐、15分鐘站的方式，就能大幅改善。（示意圖／免費圖庫xFrame）

記者柯振中／綜合報導

胸腔暨重症科醫師黃軒近日提醒，許多上班族出現腰痛，並非年紀使然，而是長時間久坐造成的隱性傷害。他指出，腰椎長期被固定在坐姿中，會導致椎間盤壓力上升、血流不順與肌肉緊繃，使身體逐漸累積不適。他強調，改善腰痛並不需要健身或藥物，只要調整日常節奏，就能有效減輕負擔。

黃軒在臉書上表示，根據研究指出，久坐的壓力類似彈簧被長時間壓著不動，椎間盤與周邊組織逐漸疲勞，但只要站起來十五分鐘，脊柱壓力就能重新分配，血流也會迅速改善，使腰部明顯放鬆。因此，他建議採用「三十分鐘坐、十五分鐘站」的固定節奏，讓身體在辦公過程中獲得必要的變化。

黃軒提到，根據澳洲Griffith University與昆士蘭大學進行的實驗，共有五十六名曾有腰痛經驗、並使用升降桌的辦公族參與，分成固定節奏組與自由節奏組。三個月後，固定節奏組的腰痛改善幅度明顯高於自由節奏組，最嚴重疼痛下降一點三三分，平均疼痛下降零點八三分，並在專注度、壓力與缺勤率方面同樣獲得改善。

研究顯示，規律節奏比「想站就站」更有效，因為多數人常因忙碌而忽略起身時間。固定節奏更容易維持，也能形成如同低頻節奏般的身體運作模式，使整體狀態更穩定。黃軒強調，身體不需要劇烈運動，而是偏好小幅度但頻繁的姿勢變換，才能真正減少椎間盤壓力並維持組織健康。

他呼籲上班族可從設定四十五分鐘循環計時器開始，維持三十分鐘坐、十五分鐘站的流程，持續一整天。若能持續三個月，腰部負擔將明顯減輕。他提醒，改善久坐傷害並不需額外器材或費用，而是從日常小動作著手，避免久坐造成長期健康問題。

 
