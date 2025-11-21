日本菓子店「狂遭外國客棄單」只能報廢！台灣旅客1暖舉　網讚爆

▲店家近期遭到許多外國客棄單。（圖／翻攝自菓子店X）



記者施怡妏／綜合報導

日本老字號菓子店「木挽町よしや」透露，招牌銅鑼燒受到許多外國客喜愛，但很多人預訂了卻不來拿，無故取消，最後只能報廢，一周會發生2、3次，由於語言隔閡，店家也不敢直接拒絕外國人預約，只能默默承受；不過店家也分享，有一對台灣情侶聽錯取貨日，隔日便帶著錢跟道歉信上門，讓店家很感動。

菓子店「木挽町よしや」在社群X發文，很多外國人訪日，向他們預訂了銅鑼燒，但最後卻沒取貨，無故取消，銅鑼燒也因為效期關係，最後只能報廢。店家感嘆，由於語言關係，沒辦法直接拒絕，只好自己默默承受虧損。

[廣告]請繼續往下閱讀...

粉專「日本省錢小站」分享，根據日媒「朝日電視台」報導，「木挽町よしや」人氣商品銅鑼燒，許多觀光客訪日必買，每天都是手工製作，因此產量有限，但每周都會發生2、3次外國旅客無故取消的狀況。店家透露，有客人預訂2盒、16個銅鑼燒，到了打烊都沒有取貨，店家打電話、傳LINE詢問，對方都不讀不回。

銅鑼燒賞味期限短，若營業時間結束仍無人來取，只能選擇報廢；若提前轉售，又擔心預訂者事後突然上門。店家無奈表示，有時候拒絕現場客人的次數，甚至比真正售出的還多。

不過店家也提到，曾有一對台灣情侶預訂商品，但溝通時出現誤會，客人聽錯取貨日，隔天台灣情侶帶著錢跟道歉信上門，店家最後退了錢，還送上伴手禮，店家強調「不是所有外國觀光客都會無故取消」。目前店家正考慮，在預訂時要求顧客先付款，或是增設英文說明，希望可以減少語言隔閡，

粉專「日本省錢小站」也提醒，很多日本老店相信人性本善，因此不會先收錢，希望大家若有預約，一定要記得去取貨，若無法去取的話，也一定要電話通知聯絡，「千萬不要糟蹋他們的心意，讓他們失望喔。」