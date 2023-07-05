炎亞綸案洩密風暴　送銅鑼燒還被退...北市警局長怒：得罪所有人

▲針對炎亞綸偷拍案洩密，又拿2盒銅鑼燒賠罪被退貨，北市警局長說重話。（圖／記者黃宥寧攝）

記者邱中岳／台北報導

北市婦幼警察隊偵辦知名藝人炎亞綸偷拍案件，卻因涉嫌洩密違反偵查不公開原則，引起士林地檢署不滿，婦幼隊提著「銅鑼燒」跑去致歉，士林地檢署則表示尊重北市警局，由市警局調查，目前督察室正釐清是否有相關行政作為疏失。

知名藝人炎亞綸捲入偷拍案件，3日由偵防車載送前往北市警局婦幼警察隊說明相關案情，士林地檢署4日深夜突然發出新聞稿，表示「外界質疑警方處理過程是否涉及洩密，基於勿枉勿縱，由北市警局督察室主動調查，將視調查結果依法辦理」。

▲▼ 炎亞綸3日一整天跑婦幼隊、士林地檢署 。（圖／記者黃彥傑、黃宥寧攝）

新聞稿最後寫道，「員警基於公務禮儀攜至本署之銅鑼燒禮盒兩盒，依據《公務員廉政倫理規範》之規定，悉數交由本署政風室依上開規範處理。」此事一爆發引起軒然大波，北市警局長張榮興大為震怒，今天開會時撂下重話。

張榮興在上午舉行的例行會議中，檢討關於事件演變至今的處理狀況，並且對與會主管表示，此事從一開始處理方向就是錯誤，一次得罪地檢署、媒體，雖然沒有明指，但怒斥「能力試一次就知道」。

目前全案由北市警局督察室介入追查，也將調查是否有相關行政作為的疏失。