政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行政院版財劃法釋出1.2兆財源　22縣市獲配統籌款增近2000億

▲▼行政院「院版《財政收支劃分法》修正草案說明記者會」。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院「院版《財政收支劃分法》修正草案說明記者會」。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院會今（20日）通過院版《財政收支劃分法》修正草案。財政部今說明，本次院版方案的統籌稅款、一般性補助款、計畫型補助款，將規模拉高到1兆2002億，比立法院三讀版本的1兆1683億還要多。且統籌分配款部分，分配指標公式也有更均衡的調整，六都直轄市獲配財源增加827億、16縣市增加1122億，成長率分別達15.2%、27.4%。

財政部今說明，本次院版方案的統籌稅款、一般性補助款、計畫型補助款，將規模拉高到1兆2002億，中央釋出的財源創下新高，比立法院三讀版本的1兆1683億還要多，相比舊版大幅增加1871億元。顯示院版的確是照顧到地方的施政財源且絕對不會少，且分配指標的公式也有更均衡的調整。

財政部國庫署長陳柏誠說，舊版的統籌稅款、一般性補助款、計畫型補助款加起來是1兆131億元，新版（立法院三讀版）部分是1兆1683億，本次院版的方案將規模拉高到1兆2002億，顯示院版的確是照顧到地方的施政財源且絕對不會少。

陳柏誠指出，執行架構就是透過統籌稅款跟中央補助款兩大類財源挹注地方，協助地方的自治事項。中央補助款由「一般補助款」、「計畫補助款」協助，統籌稅款部分是透過「基本財政需要額」協助地方，若有收支差短的話，會優先用統籌稅款補足。

針對統籌稅款的分配機制，陳柏誠說明，除了優先彌補基本財政收支差短外，接著會依據「財政努力」、「基本財政建設需求」兩大指標進行分配。在水平分配公式部分，40％財政努力、60％基本指標建設，並進一步細緻規劃各類指標。

陳柏誠指出，這次公式指標非常均衡，人口指標不單看人口數，會看老年人口數或14歲以下幼年人口等，都會有加權；土地面積也不是純粹比大小，會考量土地維護成本，比如農林漁牧用地就有加權。離島部分因為面積小人口少，在分配上會有劣勢，也有加倍處理。

財政部估算，依據院版設算，六都直轄市獲配財源增加827億、16縣市增加1122億，成長率分別達15.2%、27.4%，比較立法院修正的新版財劃法分別增加733億、294億，成長率13.4%、7.2%，整體縣市淨增財源及平均增幅高於直轄市。

財政部長莊翠雲說，院版統籌稅款來源包括綜所稅11%、營業稅扣除統一發票獎金後的85%以及納入菸酒稅；營業稅之所以未採100%，是因為要保留15%作為縣市獎勵，貨物稅部分則考量課徵不穩定，這部分改以菸酒稅取代，未來貨物稅也會由綠色稅制取代，因此未納入。

至於分配公式已討論出來，試算金額為何不讓縣市知道？莊翠雲說，各縣市試算金額包含釋權的調整，都還要進一步跟地方政府討論，未來會再分配辦法裡面做討論，金額並不是很確定各縣市的分配數字，因此暫時沒有提供。

11/18 全台詐欺最新數據

行政院財劃法

