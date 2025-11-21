　
政治

轟政院版財劃法「政治操作」　羅智強：等新版法律安定再來談

▲▼ 羅智強 。（圖／記者崔至雲攝）

▲羅智強受訪。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院會20日拍板院版《財劃法》修正草案，中央對地方挹注上看1兆2002億元創新高，修法後統籌稅款規模達8213億元，較2025年增加3537億元。不過，國民黨團書記長羅智強表示，卓榮泰踐踏立法院三讀通過的新版財劃法，因此行政院的版本，將先等新版財劃法的法律安定之後，再來思考、再來討論；「所以民進黨這一波的所謂新版財劃法，說穿了就是一個政治操作」。

羅智強表示，卓榮泰才對立法院通過的新版財劃法宣布要全面迎戰，但馬上草率出了一份行政院的版本，三催四請才吐出一個要全面迎戰的版本，「我這邊直接告訴卓榮泰，沒關係，今天既然你要來踐踏立法院新版財劃法，那行政院版本就先等新版財劃法的法律安定之後，我們再來思考、再來討論」。

羅智強提到，行政院現在都不遵守立法院通過的法律，那現在政院的財劃法，到底是建立在什麼基礎上面？現在新版財劃法通過的東西到底算數不算數？政院的修法是要按照新版財劃法來修？還是按舊版財劃法來修院版？大家沒有任何基準。

羅智強說，過去民進黨對於財劃法都是採取騙騙騙騙的方式，表面上告訴你說用數字的遊戲來跟你講哪邊增加多少、哪邊增加多少，但實際上就透過中央集權跟集錢的方式，由他來決定今天要補助誰、不補助誰，因此，將先等新版財劃法確實上路後，看看到底實施的狀況如何再來進行討論，「所以民進黨這一波的所謂新版財劃法，說穿了就是一個政治操作」。

至於今日院會將處理什麼法案？國民黨團、民眾黨團今天打算在立法院院會闖關「財劃法第16條之1修正草案」，除此之外，今天院會也擬處理攸關公投綁大選的「公投法」第23條修正法案，以及「李四川條款」的「地方制度法」部分條文修正草案，以及「職業安全衛生法」部分條文修正草案。

羅智強說，不要把公投綁大選當做洪水猛獸，這是陳其邁當年力挺公投綁大選的名言，民主前輩蔡同榮他一生推動公投法，一生推動台灣的公投，其中一個最重要的主張就是公投綁大選，就是今天不爭氣的不肖子孫把民進黨幾十年來堅持的公投綁大選，把它關到鳥籠去，所以今天藍白是幫民進黨的祖先，來教訓民進黨背叛公投背叛民主的這些不肖的徒子徒孫，今天國民黨跟民眾黨會一起來恢復公投綁大選。
 

政院版《財劃法》修正案出爐　中央與地方為何再掀爭議

政院版《財劃法》修正案出爐　中央與地方為何再掀爭議

《財政收支劃分法，簡稱財劃法》自1951年制定後，於1965年全文修正、再來是1999年的精省導致中央與地方收入比例由60：40調整為75：25，地方財源大幅減少。長期以來，地方政府年年喊窮，因此在野黨與地方一致要求調整。立法院於去(2024)年底完成修法，正式提高地方分配比例，並將統籌分配公式入法，以回應地方財政需求。結果，新立院版《財劃法》上路後，除了計算公式有問題外，還有不少縣市政府喊分配不公平，吵得沸沸揚揚。

會韓國瑜拜託立院排審財劃法　卓榮泰：阻止不法行為繼續擴大

會韓國瑜拜託立院排審財劃法　卓榮泰：阻止不法行為繼續擴大

行政院版財劃法釋出1.2兆財源　22縣市獲配統籌款增近2000億

行政院版財劃法釋出1.2兆財源　22縣市獲配統籌款增近2000億

財劃法院版出爐　張麗善：樂觀其成

財劃法院版出爐　張麗善：樂觀其成

批行政院版財劃法修正案開民主倒車　民眾黨團：將提出反制

批行政院版財劃法修正案開民主倒車　民眾黨團：將提出反制

