深圳旅遊回國寄「叉燒雞蛋仔」新北女罰5萬不繳　帳戶秒被凍結

▲海外買「叉燒雞仔餅」寄回台灣竟吃上5萬罰單，新北女帳戶被查扣後急奔繳清 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北汐止一名余姓女子去年從深圳旅遊返台時，託店家將一盒「叉燒雞仔餅」寄回台灣，但這盒看似尋常的伴手禮，因含「未申請檢疫的豬肉加工製品」，在入境時遭台北關開箱查驗、當場遭移請裁罰。農業部防檢署桃園分署依法重罰5萬元，案件隨後移送法務部行政執行署士林分署強制執行。

士林分署今年受理後，立即展開財產清查，11月扣押余女銀行帳戶。她發現存款遭凍結，嚇得立刻聯繫承辦人，並於6日主動繳清所有罰鍰，事件才告一段落。

調查指出，余女在去年6月赴深圳旅遊時，於當地購買重約0.28公斤的「叉燒雞仔餅」，並由店家協助寄送返台。豈料抵台時被查出含豬肉製品，屬「未經申請檢疫即輸入」情形，依法須受重罰。該案移交執行後，士林分署查扣其名下存款，余女見帳戶遭凍結後才急忙補繳。

士林分署提醒，豬肉製品自海外入境管制嚴格，無論是自行攜帶或郵寄，都可能因違規而面臨高額罰鍰；若被移送強制執行又不繳納，還可能面臨查封財產、限制出境甚至拘提管收等後果。呼籲民眾切勿心存僥倖，以免小小伴手禮，換來沉重代價。