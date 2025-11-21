獨／同天離婚秒嫁小王「速度比外送快」　綠帽警夫怒告前妻贏了

▲說好「短暫離婚」她竟秒嫁小王，北市員警婚後第15天心碎開告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名刑警與妻子結婚不到半個月，卻因妻子疑與王姓男子過從甚密爆發婚變。2人簽下和解書，約定離婚後3日內必須復婚，妻子也不得再與王男聯繫。不料當天離婚後，妻子竟立刻與王男登記結婚。刑警指控遭欺騙、精神受創求償20萬元。士林地院認定妻子以「短暫離婚」為名使夫陷於錯誤，但強迫復婚條款無效，判賠10萬元。

判決指出，阿志與小玟於2024年8月下旬登記結婚。然而婚後不久，阿志便察覺小玟與王姓男子互動頻繁，親密程度已「逾越普通朋友」。雙方多次協調後，於同年9月10日簽下和解書，內容包括：小玟不得再與王男以任何通訊或見面方式聯繫，違者需支付10萬元精神撫慰金；若2人離婚，須在3日內重新登記結婚，違者亦須賠償10萬元。

阿志表示，他相信這份和解書象徵雙方願意修補關係、重新開始。然而讓他措手不及的是，2人簽完和解書後，同一天便前往戶政事務所辦理離婚，而小玟在完成離婚的同日，旋即與王男完成結婚登記。

阿志認為，小玟以「短暫離婚」為名，使他誤以為兩人會依約復婚，卻反手另結新婚，構成詐術；此外，小玟過往因婚姻爭端發生數次情緒性事件並被通報，使其服務單位知悉相關負面訊息，讓他名譽與精神均受到影響，因此求償20 萬元。

小玟則辯稱，她是受到阿志恐嚇才結婚，並非出於自由意志；和解書內容限制她的意思自由，違反善良風俗，應屬無效。她在離婚後立即與王男結婚，是因擔憂事後被阿志要求依約復婚，並否認使用詐術使阿志離婚。

士林地院審理後認為，和解書中「離婚後3日內必須復婚」的條款，確實牽涉個人結婚自由，違反善良風俗，無效；至於禁止與王男聯繫的條款，由於2人已在同日離婚，婚姻關係不復存在，條款效力自然終止，阿志不得再依此請求賠償。

然而，法院特別指出，小玟簽立和解書、與阿志離婚、再與王男結婚，3件事均在同日完成。此一行為模式足以讓阿志誤信雙方會依約在3日內重新結婚，卻在當天即另行結婚，「其所為難謂非屬詐欺」。

法官認為，小玟確以虛假訊息使阿志在非真正意思下同意離婚，侵害婚姻中所保護的人格法益，且情節重大，阿志得請求精神慰撫金。

綜合小玟的行為方式、對阿志造成的情緒打擊等因素，法院認定阿志請求的20萬元中，以10萬元較為適當；其餘部分無理由，予以駁回。全案仍可上訴。