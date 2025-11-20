　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園鐵路地下化工程延宕　謝美英痛批：內壢痛苦指數飆高

▲桃園鐵路地下化工程延宕內壢痛苦指數飆高

▲桃園市議員謝美英質詢桃園鐵路地下化工程延宕。（圖／謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員謝美英20日於市議會市政質詢指出，桃園鐵路地下化工程延宕，臨時軌工程明年才會完工，甫啟動地下化周邊工程，內壢各連動路口、周邊道路經常動彈不得，交通拉警報，內壢地區民眾痛苦指數飆高。

謝美英說，今年五月質詢時，她要求各相關單位，針對內壢後站交通問題成立應變小組，平交道一旦有狀況，內壢站轉達即時通報，警察局馬上派員協助疏導，交通局也在各連動路口，設置警示看板，提早推播改道訊息。

內壢地區有四個平交道：自立永福路口、精忠莊敬路口、興仁路口、遠東路口，任何一個平交道一旦有狀況，所有路口馬上變成停車場。民眾反映，短短幾個月已經發生好幾次。每天要載小孩上學再去上班，結果小孩上學遲到，他上班也遲到，再不改善，他擔心自己遲到次數太多會被裁員。

謝美英說，只要內壢平交道一有狀況，車流回堵，莊敬路跟榮安一街整段像停車場，經常一塞就40分鐘，甚至1小時。不止民眾困擾，內壢所有里長也很疲勞，大家電話都接不完。整理這半年來，內壢火車站造成後站大塞車的幾個重要原因，其中，最大的原因是雨天！

雨天造成台鐵紅外線感應異常、廣播系統故障，是最大禍首；其他如車輛闖入鐵軌，造成柵欄斷裂、行人闖入等都是癱瘓道路交通的原因。

謝美英強調，綜觀以上各項，有兩項是台鐵設施問題，比例上，也是氣候造成設備異常。台鐵在設備檢修維護上是否確實？既然已決定要做鐵路地下化，疏導現有車流本來就是重要工作，沒想到，地下化工程根本還沒開始，交通噩夢卻提早。因此，呼籲市府正視問題的嚴重性，要求鐵道局提出專案協助，調派人力協助內壢後站、積極維護系統、設備，不能把所有交通問題丟給內壢站站務人員，徒增第一線人員壓力，對交通疏導完全沒幫助。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 5736 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／被爆離婚神通少東2年　孫正華發聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

許信良《天命》新書發表　朱立倫曝曾為黨外助選受影響民主啟蒙

桃園鐵路地下化工程延宕　謝美英痛批：內壢痛苦指數飆高

2025檔案月到　水里地政所推特展重溫小台北繁華回憶

南投促進中高齡及高齡人口就業服務計畫　11／22起兩梯次開放報名中

第四屆埔里職人獎得主揭曉　國際金牌巧克力主廚魏婉羽等三人獲獎

埔里區社區心理衛生中心揭牌啟用　南投縣第三處為社會安全網抓漏

敏盛醫院成立「健康台灣深耕計畫執行中心」　AI導入減輕醫護負擔

長照3.0新制上路！身心障日間照顧加入交通補助　家屬鬆口氣

鹿港「7人吃一盤」70元蚵仔煎佔位吹冷氣　老闆傻眼貼公告

台62藏爆胎陷阱「壓過像砲彈」　汽車達人慘中招：滿地碎石

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

賓賓哥漠視禁令校園開直播　盧秀燕怒批「可惡白目」：永不錄用

中日韓三方外長會也不開了！　陸外交部：台灣有事根本不是日本的事

韓系服飾欠稅153萬！士林分署登門查封百件流行款　氣質闆娘崩潰

大哥的女兒就是狂！新娘不丟扇子改丟「玩具步槍」　影片曝光

黃仁勳3重點駁「AI泡沫化」！　稱「AI已不可逆」

許信良《天命》新書發表　朱立倫曝曾為黨外助選受影響民主啟蒙

桃園鐵路地下化工程延宕　謝美英痛批：內壢痛苦指數飆高

2025檔案月到　水里地政所推特展重溫小台北繁華回憶

南投促進中高齡及高齡人口就業服務計畫　11／22起兩梯次開放報名中

第四屆埔里職人獎得主揭曉　國際金牌巧克力主廚魏婉羽等三人獲獎

埔里區社區心理衛生中心揭牌啟用　南投縣第三處為社會安全網抓漏

敏盛醫院成立「健康台灣深耕計畫執行中心」　AI導入減輕醫護負擔

長照3.0新制上路！身心障日間照顧加入交通補助　家屬鬆口氣

鹿港「7人吃一盤」70元蚵仔煎佔位吹冷氣　老闆傻眼貼公告

台62藏爆胎陷阱「壓過像砲彈」　汽車達人慘中招：滿地碎石

橘子集團30週年「用酒拉開序幕」　J.Sheon、解婕翎現身助陣

正妹峇里島「離奇半裸死亡」旅館20人集體中毒！疑殺蟲劑2種中毒

為殲-35遠程干擾支援　殲-15DT彈滑兼容首秀福建艦甲板

賴清德大啖日水產　日議員也曬照「吃台灣滷肉飯」：德不孤必有鄰

【日相涉台言論引不滿】陸外交部再嗆：借台灣生事，只會給日本找事

相關新聞

桃園鐵路地下化進度及經費追加　魏筠關切

桃園鐵路地下化進度及經費追加　魏筠關切

桃園市議員魏筠10日於市政總質詢中，針對桃園鐵路地下化進度及經費追加、中壢財神大樓都更、A21重劃區公四用地整地進度、桃捷青線延伸至亞矽創（A19）等攸關地方發展重要建設，提出質詢，期市府重視。

桃園燒千萬辦活動未創造產值　議員籲學高雄

桃園燒千萬辦活動未創造產值　議員籲學高雄

桃園將有3顆巨蛋　市議員批定位不明顯

桃園將有3顆巨蛋　市議員批定位不明顯

謝美英牽線做公益　「桃鍋物」招待憨兒吃鍋

謝美英牽線做公益　「桃鍋物」招待憨兒吃鍋

市府網路報名各彈各調　謝美英批智發會

市府網路報名各彈各調　謝美英批智發會

關鍵字：

桃園鐵路地下化工程延宕謝美英內壢

讀者迴響

最夯影音

更多
中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面