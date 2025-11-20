桃園鐵路地下化工程延宕　謝美英痛批：內壢痛苦指數飆高

▲桃園市議員謝美英質詢桃園鐵路地下化工程延宕。（圖／謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員謝美英20日於市議會市政質詢指出，桃園鐵路地下化工程延宕，臨時軌工程明年才會完工，甫啟動地下化周邊工程，內壢各連動路口、周邊道路經常動彈不得，交通拉警報，內壢地區民眾痛苦指數飆高。

謝美英說，今年五月質詢時，她要求各相關單位，針對內壢後站交通問題成立應變小組，平交道一旦有狀況，內壢站轉達即時通報，警察局馬上派員協助疏導，交通局也在各連動路口，設置警示看板，提早推播改道訊息。

內壢地區有四個平交道：自立永福路口、精忠莊敬路口、興仁路口、遠東路口，任何一個平交道一旦有狀況，所有路口馬上變成停車場。民眾反映，短短幾個月已經發生好幾次。每天要載小孩上學再去上班，結果小孩上學遲到，他上班也遲到，再不改善，他擔心自己遲到次數太多會被裁員。

謝美英說，只要內壢平交道一有狀況，車流回堵，莊敬路跟榮安一街整段像停車場，經常一塞就40分鐘，甚至1小時。不止民眾困擾，內壢所有里長也很疲勞，大家電話都接不完。整理這半年來，內壢火車站造成後站大塞車的幾個重要原因，其中，最大的原因是雨天！

雨天造成台鐵紅外線感應異常、廣播系統故障，是最大禍首；其他如車輛闖入鐵軌，造成柵欄斷裂、行人闖入等都是癱瘓道路交通的原因。

謝美英強調，綜觀以上各項，有兩項是台鐵設施問題，比例上，也是氣候造成設備異常。台鐵在設備檢修維護上是否確實？既然已決定要做鐵路地下化，疏導現有車流本來就是重要工作，沒想到，地下化工程根本還沒開始，交通噩夢卻提早。因此，呼籲市府正視問題的嚴重性，要求鐵道局提出專案協助，調派人力協助內壢後站、積極維護系統、設備，不能把所有交通問題丟給內壢站站務人員，徒增第一線人員壓力，對交通疏導完全沒幫助。