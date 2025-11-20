　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

一盞燈照亮80年重生路！更保大會溫暖爆棚　鄭銘謙：這是新起點

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲更生保護會80週年盛典登場。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為慶祝第80屆更生保護節，更生保護會台北、士林、新北分會昨（19）日在凱達大飯店舉辦盛會，以「閃耀80溫暖有感 以愛復歸」為主題，邀集中央部會、三地檢首長與更生輔導員齊聚。法務部長鄭銘謙、最高檢察署檢察總長邢泰釗等貴賓到場，向長期投入更生保護的志工及民間團體致敬，展現官方與民間攜手陪伴更生人重返正軌的力量。

鄭銘謙致詞指出，更生保護會自成立以來，在無數志工與社會各界的協力下，陪伴許多更生人重新回到家庭、回到社區，開啟新的生活。他感謝各民間團體與個人的長期支持，表示更生保護是公私協力的重要典範，也展現社會包容與支持的力量。他並強調，80週年不僅是歷程回顧，也是下一段推動的起點，希望社會持續攜手「以愛為燈」，照亮更多更生朋友的復歸道路。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲鄭銘謙感性表示，80年是里程碑，也是新的起點。（圖／記者黃宥寧翻攝）

董事長張斗輝指出，更生人在面對社會排斥或自我懷疑時，容易再度陷入迷惘，此時更保會與更生輔導員的支持，就是防止走回原路的力量。他感謝每位輔導員多年如一日投入監所、社區與家庭的輔導工作，以關懷與傾聽陪伴更多更生人穩定生活，並期待未來在各界合作下，使更生保護推動得更順利。

大會表揚多年協助更生保護業務的團體，包括元大文教基金會、信溢工程行、昶輝螺絲企業、東森社會福利慈善基金會、亞杜蘭關懷協會、臺灣露德協會及慈濟基金會，肯定他們長期投入支持更生人與其家庭，凝聚更生保護的社會力量。

為紀念成立80週年，更保會舉辦「十大傑出更生輔導員」選拔，台北分會林光中、士林分會胡純寬、新北分會黃文智三位更生輔導員獲選，並於大會播放其服務事蹟影片，表彰其長期投入輔導、家訪、資源連結與行政協助等貢獻，樹立志願服務典範。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲會中進行「閃耀80 溫暖有感 以愛復歸」啟動儀式，多位長官手持燈泡型蠟燭。（圖／記者黃宥寧翻攝）

會中進行「閃耀80 溫暖有感 以愛復歸」啟動儀式，多位長官手持燈泡型蠟燭，點亮象徵80週年的蛋糕裝置，其中「80」字樣由多顆小燈泡組成，象徵點亮更生人的新起點與恢復生活的力量。

慶祝大會安排更生人表演節目，呈現更生人努力重建生活後的才華樣貌，並透過頒獎流程讓更多人了解更生保護成果。會場同時設置更生商品展示區，展售多項由更生人製作的食品，包括雪Q餅、蛋捲、咖啡、餅乾與貝果等，讓民眾以實際行動支持更生人創業。

更保會表示，本次大會不僅回顧一年來各界對更生保護的支持，更希望透過80週年的意義，強化社會對更生人復歸的理解與接納，讓更多更生朋友順利回到職場、家庭與社區，共同邁向更穩定與和諧的未來。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 5736 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
第6代「TOYOTA RAV4大陸上市」！比台灣5代更殺
柬埔寨驚天劫獄！黑幫老大獲情婦遞槍　攻擊獄警後脫逃
快訊／毒駕男撞死女志工還揪友「換車逃亡26小時」！檢聲押禁見
林昀儒1日兩勝！連2局逆轉闖進男單16強
日雙胞胎姊妹擁「上億豪宅」卻淪月光族　窮到申請補助過活
法院判賠林智堅30萬　陳智菡：將上訴捍衛清白

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／毒駕男撞死女志工還揪友「換車逃亡26小時」！檢聲押禁見

一盞燈照亮80年重生路！更保大會溫暖爆棚　鄭銘謙：這是新起點

海警兩度逼近金門海域！海巡強勢「中英文廣播」驅離

縱火害死女室友！男扮女裝自首　新北院改論殺人罪判8年

大哥的女兒就是狂！新娘不丟扇子改丟「玩具步槍」　影片曝光

海關人員出國「機上性騷、恐嚇空服員」！　台北關嚴懲：2大過免職

桃園3寶神級對撞！行人闖紅燈+機車逆向搶快　雙雙1秒躺平

台88線拖板車變換車道釀3連撞！貨車翻覆「豆皮」掉滿地

離奇！情侶吵架害勸架男丟命　他趴轎車引擎蓋摔落慘遭輾斃

救柯文哲扯林智堅圖利醫院「容積率暴增」　陳智菡慘了要賠30萬

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

大陸人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

國軍會驅離釣魚台周邊活動共軍？　顧立雄：進入我應變區都會處理

國防手冊印製費4279萬遭疑規避備查　顧立雄：沒有這情形

涉北市精舍命案出庭不答「愧疚嗎」　李威夫妻拒認罪11／25齊作證

快訊／毒駕男撞死女志工還揪友「換車逃亡26小時」！檢聲押禁見

一盞燈照亮80年重生路！更保大會溫暖爆棚　鄭銘謙：這是新起點

海警兩度逼近金門海域！海巡強勢「中英文廣播」驅離

縱火害死女室友！男扮女裝自首　新北院改論殺人罪判8年

大哥的女兒就是狂！新娘不丟扇子改丟「玩具步槍」　影片曝光

海關人員出國「機上性騷、恐嚇空服員」！　台北關嚴懲：2大過免職

桃園3寶神級對撞！行人闖紅燈+機車逆向搶快　雙雙1秒躺平

台88線拖板車變換車道釀3連撞！貨車翻覆「豆皮」掉滿地

離奇！情侶吵架害勸架男丟命　他趴轎車引擎蓋摔落慘遭輾斃

救柯文哲扯林智堅圖利醫院「容積率暴增」　陳智菡慘了要賠30萬

最後3天！絕美5公尺金色精品聖誕樹　每天排爆快早點衝

屏東520戶社宅上梁！　預計2026年底完工、2027年申請入住

3輪滑選手穿中國隊服大陸出賽　高市府收集資料送運動部審查

快訊／毒駕男撞死女志工還揪友「換車逃亡26小時」！檢聲押禁見

台東大學成立護理學系籌備處　盼成東部醫護人才培育基地

一盞燈照亮80年重生路！更保大會溫暖爆棚　鄭銘謙：這是新起點

林昀儒1日兩勝！連2局逆轉吉村和弘　3比1挺進男單16強

快訊／美國消費力道不足、船隻裝載率與運價續跌　12月漲價無望

「夜王」重返中華男籃壓力大　盧峻翔：不想讓自己丟臉

從烏山頭水庫到溫泉之鄉　台南市、別府市、宇佐市共創台日觀光新篇章

【住宅區陷火海】日本大火「狂燒20小時」　火勢飄過海...170建築燒毀

社會熱門新聞

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

士林分署查封韓系店　氣質闆娘速辦分期

輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝

國中女兒遭霸凌　母控校方冷處理

台南「阿堂」鹹粥名字不見了！疑作保欠債百萬

天道盟正義會大哥嫁女兒　政商黑白逾千人同賀

即／高雄6歲童連日狂吐送醫不治　死因待查

快訊／台中男坐超商外「臉色異常」！搶救無效亡

即／高雄某大樓驚傳墜樓　20多歲女當場死亡

ATM普發一萬顯示「已領」　她嚇壞報警結局曝

書記官夫涉性騷偷摸小腿　議員妻道歉

網紅「喬鏡頭」偷拍短裙妹！國小女童也不放過

高雄田寮又見垃圾山！也是台南來的

「鴨哥」坐爽牢遙控洗錢50億　矯正署：符合規定

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

粿粿工作全無「SWAG出手了」！

粿粿、家寧被鎖定！6爭議名人破尺度轉戰SWAG

川普突轉貼黃仁勳3句話

Sandy主持外景大遲到！

嬤行動不便只在門口看　NET店員暖哭網

台中男3天無法解便　驚見瓷杯塞爆菊花

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

高雄運動員爆穿中國隊服赴陸出賽！

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

士林分署查封韓系店　氣質闆娘速辦分期

最愛說大話唬爛星座Top 3 ！

快訊／金宇彬、申敏兒要結婚了！愛情長跑10年「12月20日辦婚禮」

母迷信哥輕生…安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

川普：美國晶片產業被拿走　我不怪台灣

更多

最夯影音

更多
許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭
曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面