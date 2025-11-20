一盞燈照亮80年重生路！更保大會溫暖爆棚　鄭銘謙：這是新起點

▲更生保護會80週年盛典登場。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為慶祝第80屆更生保護節，更生保護會台北、士林、新北分會昨（19）日在凱達大飯店舉辦盛會，以「閃耀80溫暖有感 以愛復歸」為主題，邀集中央部會、三地檢首長與更生輔導員齊聚。法務部長鄭銘謙、最高檢察署檢察總長邢泰釗等貴賓到場，向長期投入更生保護的志工及民間團體致敬，展現官方與民間攜手陪伴更生人重返正軌的力量。

鄭銘謙致詞指出，更生保護會自成立以來，在無數志工與社會各界的協力下，陪伴許多更生人重新回到家庭、回到社區，開啟新的生活。他感謝各民間團體與個人的長期支持，表示更生保護是公私協力的重要典範，也展現社會包容與支持的力量。他並強調，80週年不僅是歷程回顧，也是下一段推動的起點，希望社會持續攜手「以愛為燈」，照亮更多更生朋友的復歸道路。

▲鄭銘謙感性表示，80年是里程碑，也是新的起點。（圖／記者黃宥寧翻攝）

董事長張斗輝指出，更生人在面對社會排斥或自我懷疑時，容易再度陷入迷惘，此時更保會與更生輔導員的支持，就是防止走回原路的力量。他感謝每位輔導員多年如一日投入監所、社區與家庭的輔導工作，以關懷與傾聽陪伴更多更生人穩定生活，並期待未來在各界合作下，使更生保護推動得更順利。

大會表揚多年協助更生保護業務的團體，包括元大文教基金會、信溢工程行、昶輝螺絲企業、東森社會福利慈善基金會、亞杜蘭關懷協會、臺灣露德協會及慈濟基金會，肯定他們長期投入支持更生人與其家庭，凝聚更生保護的社會力量。

為紀念成立80週年，更保會舉辦「十大傑出更生輔導員」選拔，台北分會林光中、士林分會胡純寬、新北分會黃文智三位更生輔導員獲選，並於大會播放其服務事蹟影片，表彰其長期投入輔導、家訪、資源連結與行政協助等貢獻，樹立志願服務典範。

▲會中進行「閃耀80 溫暖有感 以愛復歸」啟動儀式，多位長官手持燈泡型蠟燭。（圖／記者黃宥寧翻攝）

會中進行「閃耀80 溫暖有感 以愛復歸」啟動儀式，多位長官手持燈泡型蠟燭，點亮象徵80週年的蛋糕裝置，其中「80」字樣由多顆小燈泡組成，象徵點亮更生人的新起點與恢復生活的力量。

慶祝大會安排更生人表演節目，呈現更生人努力重建生活後的才華樣貌，並透過頒獎流程讓更多人了解更生保護成果。會場同時設置更生商品展示區，展售多項由更生人製作的食品，包括雪Q餅、蛋捲、咖啡、餅乾與貝果等，讓民眾以實際行動支持更生人創業。

更保會表示，本次大會不僅回顧一年來各界對更生保護的支持，更希望透過80週年的意義，強化社會對更生人復歸的理解與接納，讓更多更生朋友順利回到職場、家庭與社區，共同邁向更穩定與和諧的未來。