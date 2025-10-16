不是先拿肉！友吃鍋「挖滿1食材倒湯底」　全場推爆：真的超好吃

▲友人曝神吃法，會挖一堆蔥花丟入湯底。（示意圖／記者黃士原攝）



網搜小組／劉維榛報導

吃火鍋時你第一步會先做什麼？一名網友笑稱，朋友吃鍋前，會先衝到自助區挖了一大碗蔥花，接著全倒進鍋裡慢慢熬煮，還得意表示「這樣湯很香！」讓原PO驚呆了。文章曝光後，一票網友也認證這是專業吃法，「會加蔥花＋蒜頭」，還有人加蒜末、辣椒、蘿蔔泥、洋蔥一起煮，「連青菜都不用沾醬」。

一名網友在Threads表示，最近跟友人去吃火鍋，對方入座後第一件事就是去自助區挖了一堆蔥花，接著倒入鍋中慢慢熬煮，並一臉得意解釋「這樣的湯很香！」

只見鍋中被放入滿滿的蔥花，原PO當下呆坐在位子上，不禁笑虧「真的有人這樣吃喔？」

底下網友紛紛點頭，「有！還有人挖一堆文蛤丟下去煮，和丟一堆蒜末下去煮的人」、「會加蔥花＋蒜頭，不過有看過店家在調料區直接貼標示說蔥很貴，請不要這個樣子丟進火鍋裡」、「我也是這樣，全家都這樣」、「我火鍋料吃完之後，會把白飯、蔥蒜、蛋花全部放進去鍋裡煮，這樣煮出來的粥超好吃」、「另一半也是第一步先拿蔥花，丟進湯裡慢慢煮，確實很香！我點蒜頭雞口味的時候，第一步是先去拿蒜末，丟到湯裡煮滾，超好喝」、「湯底會超鮮的」。

還有吃貨分享不沾醬的健康吃法，「專業的！除了蔥，我還會再下蒜泥、洋蔥跟蘿蔔泥，用這種湯頭煮出來的高麗菜完全不用沾醬料，單吃就超好吃」、「蔥花、辣椒、蒜泥跟一點白醋～加下去煮超好吃」。