生活 生活焦點

不是先拿肉！友吃鍋「挖滿1食材倒湯底」　全場推爆：真的超好吃

▲西門町新開幕火鍋超市低消250元　但飲料、牛丼飯及麵條無限供應。（圖／記者黃士原攝）

▲友人曝神吃法，會挖一堆蔥花丟入湯底。（示意圖／記者黃士原攝）

網搜小組／劉維榛報導

吃火鍋時你第一步會先做什麼？一名網友笑稱，朋友吃鍋前，會先衝到自助區挖了一大碗蔥花，接著全倒進鍋裡慢慢熬煮，還得意表示「這樣湯很香！」讓原PO驚呆了。文章曝光後，一票網友也認證這是專業吃法，「會加蔥花＋蒜頭」，還有人加蒜末、辣椒、蘿蔔泥、洋蔥一起煮，「連青菜都不用沾醬」。

一名網友在Threads表示，最近跟友人去吃火鍋，對方入座後第一件事就是去自助區挖了一堆蔥花，接著倒入鍋中慢慢熬煮，並一臉得意解釋「這樣的湯很香！」

只見鍋中被放入滿滿的蔥花，原PO當下呆坐在位子上，不禁笑虧「真的有人這樣吃喔？」

底下網友紛紛點頭，「有！還有人挖一堆文蛤丟下去煮，和丟一堆蒜末下去煮的人」、「會加蔥花＋蒜頭，不過有看過店家在調料區直接貼標示說蔥很貴，請不要這個樣子丟進火鍋裡」、「我也是這樣，全家都這樣」、「我火鍋料吃完之後，會把白飯、蔥蒜、蛋花全部放進去鍋裡煮，這樣煮出來的粥超好吃」、「另一半也是第一步先拿蔥花，丟進湯裡慢慢煮，確實很香！我點蒜頭雞口味的時候，第一步是先去拿蒜末，丟到湯裡煮滾，超好喝」、「湯底會超鮮的」。

還有吃貨分享不沾醬的健康吃法，「專業的！除了蔥，我還會再下蒜泥、洋蔥跟蘿蔔泥，用這種湯頭煮出來的高麗菜完全不用沾醬料，單吃就超好吃」、「蔥花、辣椒、蒜泥跟一點白醋～加下去煮超好吃」。

10/15 全台詐欺最新數據

相關新聞

3人吃火鍋「噴5千元」她嚇：工程師都這麼敢花？

3人吃火鍋「噴5千元」她嚇：工程師都這麼敢花？

科技業薪水優渥，常常有工程師在網路上分享年薪、分紅獎金，羨煞許多人，就有一名網友表示，阿姨跟姨丈都在竹科工作，幾次的聚餐後，發現阿姨跟姨丈花錢不手軟，最近一次去吃火鍋，和牛、龍蝦高單價食材都點了，瞄了一下帳單，居然快要5千元，讓他很震驚，「工程師消費力都這麼驚人嗎？」貼文掀熱論。

花160塊吃小火鍋「沒白飯無限」！全場改推1家

花160塊吃小火鍋「沒白飯無限」！全場改推1家

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

王品石二鍋花蓮首家分店開幕

王品石二鍋花蓮首家分店開幕

營養師：「8種人」吃鍋需特別注意

營養師：「8種人」吃鍋需特別注意

關鍵字：

火鍋蔥花吃法煮法湯底湯頭

