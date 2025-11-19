館長昔砸1500萬送BMW給員工！大師兄笑喊「師傅愛你唷」　被網酸爆

▲李慶元感謝館長送車。（圖，下同／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



記者施怡妏／綜合報導

「館長」陳之漢連日來遭元老員工「大師兄」李慶元連環爆料，爭議持續延燒，就有網友翻出5年前的影片，館長霸氣買下4輛BMW車，送給大師兄以及3位員工，共砸下1500萬元，大師兄收到新車後，開心對著鏡頭比愛心，「謝謝師傅，愛你唷！」如今雙方撕破臉，網友紛紛嘆「館長的真心，換來這些人的無情。」

館長2020年在YouTube上傳一支影片，兌現創業初期對4位核心員工的承諾，帶著員工走進BMW旗艦店，一口氣訂下4輛名車，共砸下1500萬元。館長透露，堅持買車的原因是，並不是為了要「炫富」，2013年開始當老闆的時候，這4位兄弟就跟著身邊，都跟了他超過5年。



館長坦言，大家是一起奮鬥上來，每天都工作十幾個小時，陪著我都沒有休假，2019年就答應員工要買車，所以來履行承諾，「當老闆的，說話要算話。」館長強調並未設限，讓員工們自己挑選喜歡的車型，並選擇自己喜歡的配備，光是選配就接近百萬了，「都還蠻頂配的」。

影片最後，大師兄感謝師傅，選了喜歡的車，也選了自己喜歡的配備，「感謝師傅，很開心。」

5年前的影片被翻出，網友紛紛感嘆，「背骨仔紀錄片」、「有錢時候就是愛你師傅，沒錢時候就說你是變態」、「這集叫：如何養出背刺惡犬」、「給錢的時候：謝謝師傅，不給錢的時候：你看我沒有?」「你看台灣哪一個企業老闆會這樣給員工買車的，我在我公司幹了已經快十年了，有一年公司營運很好的時候，老闆都還很摳咧」。