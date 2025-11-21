勞工局小編主動追「館長性騷」挨罵　小瑋被逼睡大嫂神隱

▲新北市勞動局在小瑋文章底下留言，引起網友討論。（圖／翻攝Threads，下同）

記者葉國吏／綜合報導

知名網紅「館長」陳之漢近日陷入職場性騷擾風波，前員工接連爆料，指控其不當行為。事件曝光後，勞動部已指示新北市勞工局介入調查，然而勞工局小編的聯繫努力至今未果，網友則對官方反應速度頗有微詞。

此次事件由「館長」的前員工「大師兄」李慶元及小瑋接連爆料而掀起。他們指控館長疑似涉及性騷擾及不當要求，包括傳送生殖器照片、分享隱私影像，甚至要求和其妻子「館嫂」發生性行為，引起外界熱烈討論。小瑋隨後在社交平台Threads發文澄清，除了性騷擾錄音檔外，他更否認外界對他勒索金錢的指控，並解釋錄音自保的原因。

新北市勞工局已針對性騷案出面表態，並在小瑋的貼文下留言，希望他能主動申訴，局方將啟動調查。不過小瑋遲遲未回應，反倒引來網友熱議，有人陰陽怪氣批評勞工局反應不佳，也有人質疑留言者是否真的來自官方。部分網友更催促小瑋走法律途徑，但迄今未見他現身。

勞工局進一步說明，根據《性別平等工作法》，性騷擾案件需由受害者主動提出申訴，局方才能正式受理並進行調查。處理流程包括訪談申訴人及資方，並在三個月內完成內部調查結果。勞工局呼籲被害者勇敢出面，讓真相早日水落石出。