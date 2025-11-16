獨／教育部擬推大專電費分級　「節電未達標追回補助款」最多5成

▲教育部擬推大專電費分級補助方案，節電未達標將追回補助款。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

由於最近2年大專校院電費調漲差額都由教育部編列超過20億元預算支應，為控制預算支出，教育部正研擬「大專校院電費分級補助方案」，依學校屬性與用電規模分為9個等級，依節電成果給予不同獎勵或追回部分補助款，預計115年度試辦採取「僅獎勵、不追回」，116年度正式辦理，同時採用獎勵及追回部分補助款，最高達5成，但每一年將持續滾動調整與檢討。

公私立大專校院歷年來優惠電價及凍漲差額，過去皆由台電自行吸收，由於台電虧損連連，近兩年已經改由教育部自行編列預算支應。但根據教育部資料， 114及115年度，分別編列20.7億元、25.8億元預算，因為年成長幅度達25%，為控制預算，教育部目前正研擬「大專校院電費分級補助方案」草案。

根據《ETtoday新聞雲》獨家掌握消息，大專電費分級補助方案（草案）節電率1%，是依據行政院「政府機關及學校用電效率提升計畫」設定，以每年節約1%為目標。其計算方式為〔（今年用電量－去年用電量）÷去年用電量〕×100%。補助將依學校屬性（國立、私立大學、私立技專校院）及用電規模大、中、小分為9個等級，再根據節電成果給予不同獎勵，或辦理部分補助款追回。

據了解，若假設節電率為「X%」，根據草案初步規劃，0≦X < 1區間，追回補助電價10％，-5 ≦X < 0追回20％，-10≦X < -5則追回30％，X < -10則追回50％。但追回總金額將會等於獎勵總金額，也就是不會再增加教育部額外支出。

教育部證實，目前教育部正在研擬大專電費分級補助方案（草案），該方案規劃從115年度試辦，先採用「僅獎勵、不追回」方式辦理，116年度才正式辦理獎勵及追回部分補助款，且每一年將持續滾動調整與檢討，以促進校園能源管理效率，邁向永續校園。

教育部指出，希望各大專校院積極落實節能減碳行動，強化校園能源管理與碳盤查，推動節能設備改善，將碳中和與大學社會責任（USR）融入校務與教學，朝向永續校園目標前進。

教育部補充說明，因為根據行政院決議，從114年度起，電價凍漲差額由主管機關編列預算支應，而根據台電提供資料，教育部在114年度編列20.7億元預算，115年度為25.8億元，全額補助大專校院優惠電價及歷次凍漲差額。