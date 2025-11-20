田寮、燕巢月世界「冒出2座垃圾山」檢警出手逮人　1主謀遭收押

▲高雄燕巢、田寮月世界出現垃圾山，橋檢逮捕主嫌聲押獲准。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

記者陳宏瑞、賴文萱／高雄報導

高雄田寮和燕巢交界的月世界近日被發現冒出2座垃圾山，遭人棄置大量垃圾廢棄物，畫面曝光讓人氣憤，高雄市環保局前往現場稽查後，破袋發現是台南垃圾，研判是同一犯罪集團所為，橋檢獲報後，指揮警、調前往台南、高雄搜索多家公司，並傳喚蘇姓主嫌等多名被告到庭，查扣重型曳引車1台、賓士轎車1台，經檢察官訊問後，認為蘇涉犯廢棄物清理法、組織犯罪條例等罪嫌嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見獲准，並持續追緝其他共犯。

高雄市才剛清完月世界5層樓高垃圾山不久，環保局19日又接獲燕巢分駐所通報，田寮區高41線道遭棄置垃圾，經派員破袋檢查，垃圾同樣來自台南。 環保局研判與燕巢月世界為同一犯罪集團所為，立即報請橋檢指揮偵辦，環保局昨晚已立即調派人力機具，漏夜清理，直至今日上午已將現場清理完畢。

環保局指出，今日上午加派人力檢拾，已完成環境復原，計清運13車次。此外，檢警已掌握台南清除業者，將圾垃運往岡山、燕巢轉運，再派車至月世界進行棄置，研判清除業疑似關閉GPS或轉移至無GPS車輛，環保局後續將配合檢警嚴查嚴辦，絕不寬貸。

橋頭地檢署獲報後，也隨即展開偵辦，19日指揮高市刑大、岡山分局及會同環保局、林務署至上開山坡地履勘，發現現場遭不法集團傾倒大量家庭生活廢棄物約數百公噸，主任檢察官陳竹君及檢察官嚴維德指揮專案小組人員，19、20日至台南、高雄搜索3家公司及岡山某茶行等處，拘提傳喚蘇姓主嫌等多名被告到庭，並查扣重型曳引車1台、賓士轎車1台，訊後依犯廢棄物清理法、組織犯罪條例等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准，並持續擴大偵辦中。