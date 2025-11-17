高雄月世界淪「大型垃圾場」狂飄惡臭　破袋檢查是台南來偷倒

記者賴文萱／高雄報導

高雄月世界慘淪垃圾山！高雄市環保局接獲檢舉，在燕巢區金山往中寮的埤底巷山坡，竟遭人棄置大量垃圾廢棄物，畫面曝光讓人氣憤！環保局今（17）日前往現場稽查，破袋發現是台南等地的垃圾，除調派7區隊13部車到場清理外，也調閱周邊監視器交由警方偵辦，追查不法來源。

▲高雄月世界淪「廢棄物天堂」！數十噸垃圾山快滿到路面。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄月世界垃圾山快滿到路面，環保局破袋發現疑似台南垃圾。（圖／記者賴文萱翻攝）

環保局接獲檢舉，指出燕巢區金山往中寮的埤底巷周邊疑遭傾倒家用垃圾，立即派員稽查，於月世界山坡地可見大量生活廢棄物堆置，經破袋檢查發現爲台南等地區垃圾。

▲根據Google Maps圖資比對，該地原本雜草叢生，但2年後山坡堆滿垃圾快滿到路面。（圖／翻攝Google Maps）

根據Google Maps圖資比對，在2023年4月，該處雜草叢生的山坡地，未料2年後，竟遭惡意傾倒大量垃圾，高達數十噸的垃圾「快滿到路面」，現場更瀰漫臭味，蒼蠅四處亂飛，環境遭到嚴重破壞。

環保局今日立即調派燕巢等7個區隊13部車輛到場清理，並向鄰近民宅調閱監視器，警察局協助偵辦，以掌握可疑車輛動向，全力追查不法來源，後續將依違反廢清法第46條刑責規定，移送法辦。

▲▼環保局今日立即調派燕巢等7個區隊13部車輛到場清理。（圖／記者賴文萱翻攝）

環保局指出，遭棄置之垃圾屬家庭垃圾等廢棄物，疑為不肖業者多次傾倒所致。該行為已違反《廢棄物清理法》第36條規定，除依法裁處6,000元～300萬元罰鍰外，並涉犯同法第46條刑責規定，後續查獲行為人將移送法辦，以遏止非法棄置情事再次發生。

環保局強調，本案將持續配合檢警嚴查嚴辦，絕不寬貸，並呼籲民眾或業者不得任意非法回填廢棄物造成環境污染。市民如發現污染情事，可撥打1999或07-7317600公害陳情專線通報，環保局將立即派員查處，維護市民健康與環境安全。