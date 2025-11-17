　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高雄燕巢月世界變「垃圾山」！　國民黨團：陳其邁有在上班嗎？

▲▼高雄月世界淪「廢棄物天堂」！　數十噸垃圾山快滿到路面狂飄惡臭。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄月世界淪「廢棄物天堂」，數十噸垃圾山快滿到路面狂飄惡臭。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者崔至雲／台北報導

繼高雄美濃大峽谷、大坪頂柏油山之後，燕巢月世界地景被爆遭非法傾倒垃圾，獨特泥岩惡地山坡成了「垃圾山」，現場惡臭四散。國民黨黨團書記長羅智強指出，在高雄市長陳其邁主政下，高雄市區及原縣區，出現一個高雄二個世界，市區一片歌舞昇平、太平景象，但縣區千瘡百孔、慘不忍睹。當燕巢垃圾山在哭時，不法傾倒廢棄物者正在笑，請問陳其邁，這次月世界又出現垃圾山，又要演出震怒戲碼，抓個替死鬼了事嗎？你有在上班嗎？

羅智強表示，冰凍三尺非一日之寒，先有美濃、馬頭山、現有燕巢，都是環境被破壞殆盡，被民眾或在野黨舉發後才開始有人追查。其實突顯現在的高雄市政府，已是結構性崩壞，官商勾結嚴重，才會對美濃大峽谷、馬頭山垃圾視而不見，環保局、農業局稽查廢弛，燕巢月世界才會出現上噸的垃圾山，結果相關官員無人被問責，這才讓人心生恐懼，不寒而慄。

羅智強強調，當美濃、馬頭山、燕巢美景被垃圾堆得烏煙瘴氣，高市府官員不做事也沒事。巿長只顧著搞宣傳、衝流量，沒有掌聲的事不做，如此上行下效，請問高雄市政府的基層公務員，還有誰想認真做事，打擊不法，現在只要會搞宣傳就好了嗎？

國民黨團問陳其邁，美濃出現濫挖的大峽谷只有奸商破壞山林，沒有高官包庇？燕巢月世界垃圾山是一天就堆出來的嗎？沒有官員包庇違法？你要不要查？還是只要再演一次震怒秀，風頭過了就算過關了？陳其邁市長必須給高雄市民一個完整的交代。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
445 1 5968 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
多部「日本電影」突宣布從中國撤檔　陸網哀嚎
錄音流出！館長「我拿生命做事」公司虧破億：我這棵大樹隨時會倒
晚上開始變冷！「後天下探13度」最新預測曝
羈押途中吃「氰化物」猝死　家屬質疑：警方為何沒搜出
快訊／下班注意！國1五股段連環車禍回堵8公里
疑似中國無人機靠近！日戰機緊急升空
陸外交部直接表態！李強G20不與高市早苗會談

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高雄燕巢月世界變「垃圾山」！　國民黨團：陳其邁有在上班嗎？

院版「財劃法」三縣市持反對意見　新北嗆：有空分化不如加強溝通

傳林佳龍出戰2026桃園市長！議員秀對決圖卡　張善政引名言秀自信

鄭麗文黃國昌週三會面！國民黨出席5人曝光　傅崐萁也入列

高雄月世界淪垃圾山！　邱議瑩怒：罰到傾家蕩產、已掌握不法業者

經濟學人「台灣病」怎解？　前政委拋倡議：企業不加薪就加稅！

鄭麗文稱「台灣沒事、日本沒事」！　領導人應保持謹慎與克制

選縣長遭綠委批是拚做中共代理人　陳玉珍：金門本該跟大陸多交流

台東縣府3年還清56億債務歸零　後續研議「還稅於民」普發現金

民眾黨攻「4縣市」談藍白合？　蕭旭岑：民調協調會因地制宜

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

轎車衝撞「待轉區」！7機車如保齡球慘被撞飛...8傷送醫

81歲母遭預拌車輾斃　女兒回頭目睹情緒潰堤

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

(無壓標題)3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

日本鹿兒島櫻島火山「連續噴發」！噴煙衝飛4400公尺

高雄燕巢月世界變「垃圾山」！　國民黨團：陳其邁有在上班嗎？

院版「財劃法」三縣市持反對意見　新北嗆：有空分化不如加強溝通

傳林佳龍出戰2026桃園市長！議員秀對決圖卡　張善政引名言秀自信

鄭麗文黃國昌週三會面！國民黨出席5人曝光　傅崐萁也入列

高雄月世界淪垃圾山！　邱議瑩怒：罰到傾家蕩產、已掌握不法業者

經濟學人「台灣病」怎解？　前政委拋倡議：企業不加薪就加稅！

鄭麗文稱「台灣沒事、日本沒事」！　領導人應保持謹慎與克制

選縣長遭綠委批是拚做中共代理人　陳玉珍：金門本該跟大陸多交流

台東縣府3年還清56億債務歸零　後續研議「還稅於民」普發現金

民眾黨攻「4縣市」談藍白合？　蕭旭岑：民調協調會因地制宜

專訪／邱以太拍《監所》倒霉出意外　「濺血3次」下巴破相縫20針

雲林台西「蚊子館」荒廢3年！議員開轟：像鬼屋　縣府將花千萬整修

麗嬰房財務改善但淨值未達標　續列全額交割股

三年獲8.6億補助　市議員凌濤重批桃園客運爭議不斷籲桃捷接手

「拳擊精靈」吳詩儀年終賽首戰5比0完勝　強勢挺進4強

多部「日本電影」突宣布從中國撤檔　陸網哀嚎：全世界都針對我

小田急「浪漫特快」將換新！淡水藍車身、展望車廂　最快2029行駛

南門市場災損區域啟動拆除！周邊實施交管...非火損攤商正常營業

台灣福特「全新國產油電休旅」現身！配備有料、搭載1.5升動力

南韓首度向北韓提議召開軍事會談　討論軍事分界線基準線設定

【自備沉船】馬爾地夫潛水後船撞上變沉船！秒變新潛點

政治熱門新聞

快訊／賴清德回應韓國瑜：砍斷桌腳的是中國　別替侵略者找藉口

快訊／中日局勢升溫　賴清德：籲克制展現大國風範！請中國三思

台灣民意民調／四成挺「停砍公教年金」勝反方　游盈隆：罷免失敗後果

中國遭國際刑警組織打臉　律師：通緝沈伯洋根本無效

民眾黨攻「4縣市」談藍白合？　蕭旭岑這樣說

鄭麗文稱台灣沒事日本沒事　領導人應保持謹慎與克制

民進黨2026初選登記截止　「8人參戰」高雄4搶1、台南妃憲對決

台灣民意民調／五成八贊成恢復公投綁大選　綠站主流民意對立面

台東縣府3年還56億債務歸零　後續研議「還稅於民」

SJ東海許願「想看杜拜水舞秀」　20年E.L.F.綠委：陳其邁收到了

賴清德要韓國瑜不應替侵略者找藉口　黃國昌：賴唯一作為就是動嘴巴

快訊／卓榮泰硬起來：全面迎戰立法院　政院版財劃法本周提出

快訊／黃國昌曝19日下午與鄭麗文會面　地點尚未確定

美駐日大使酸中國戰狼「沒訓練好的狗」　謝長廷：也許會冒犯了狗

更多熱門

相關新聞

不只丹丹漢堡！　大社最強商圈同路段30年租客也撤出

不只丹丹漢堡！　大社最強商圈同路段30年租客也撤出

「大社最強商圈」近期出現罕見的老店異動，號稱速食南霸天的「丹丹漢堡」大社店開業長達35年，從未離開中山路，17日無預警宣布僅營業到本月30日；同一條路上、開幕30年的土地銀行大社分行也在近期撤出中山路，原址由屋主重新開出18萬元招租，引發商圈震撼。

月世界淪垃圾山！　邱議瑩怒：罰到傾家蕩產

月世界淪垃圾山！　邱議瑩怒：罰到傾家蕩產

溫差大「幼兒氣喘」爆高發期　兒醫曝症狀警訊

溫差大「幼兒氣喘」爆高發期　兒醫曝症狀警訊

SJ東海許願「想看杜拜水舞秀」　20年E.L.F.綠委：陳其邁收到了

SJ東海許願「想看杜拜水舞秀」　20年E.L.F.綠委：陳其邁收到了

快訊／丹丹漢堡高雄大社店11月底熄燈

快訊／丹丹漢堡高雄大社店11月底熄燈

關鍵字：

高雄燕巢月世界國民黨團陳其邁

讀者迴響

熱門新聞

快訊／血液腫瘤權威陳耀昌病逝　享壽76歲

冷空氣5支觸鬚　北台濕凍15℃最冷時刻曝

被逼睡館嫂？疑小瑋本人現身「當時我蠢、怕館長」

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

保住招牌！大氣系學長霸氣喊「雞排你發，錢我出」

朱孝天遭除名F4「台上哽咽淚崩」！激動拿毛巾掩面

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

快訊／北北基大雨特報！下到深夜　防瞬間雨勢

宣布發400份雞排　台大電機系學長：捍衛母校

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

欠繳多年管理費！男討電梯磁卡被拒怒告管委會

即／毒蛋流向35家下游名單曝　4.8星鴨肉羹也中了

快訊／11級強風來了　越晚越冷「雨最大」地區曝

更多

最夯影音

更多
台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面