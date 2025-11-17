高雄月世界淪垃圾山！　邱議瑩怒：罰到傾家蕩產、已掌握不法業者

▲民進黨立委邱議瑩。（圖／立委邱議瑩國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

高雄月世界淪垃圾山，高雄市環保局接獲檢舉，在燕巢區金山往中寮的埤底巷山坡，竟遭人棄置大量垃圾廢棄物，環保局今（17日）前往現場稽查，發現是台南等地的垃圾，除調派7區隊13部車到場清理，也調閱周邊監視器交由警方偵辦。對此，民進黨立委邱議瑩強調，她會提案修法加重罰金、罰則，「你敢偷倒賺黑心錢，我就會罰到你傾家蕩產！」她也指出，環保局除了已經進場清理外，在檢調追查下，也掌控特定偷倒的業者。

「違法濫倒的人，全都要受法律嚴正制裁！」邱議瑩表示，月世界遭惡質人士傾倒來自台南等地區的生活廢棄物，環保局今日除派13台車輛至現場清運外，警方也正循線追緝犯嫌。

邱議瑩指出，國民黨柯志恩等人，又再次使用影射的方式進行政治操作。「我的選區有許多人煙稀少的偏遠地區，屬於高風險區域，但違法濫倒者，全部都必須受到法律嚴正的制裁！」她支持市府依照《廢棄物清理法》，從重處罰！

邱議瑩更主張查獲犯嫌後，不管是倒廢棄物的行為人，或是可能的幕後主使者，全部都要比照酒駕駕駛，公布姓名與照片，並且將犯案用的車輛等工具全部沒入。

邱議瑩強調，她會提案修法，加重罰金、罰則，「你敢偷倒賺黑心錢，我就會罰到你傾家蕩產！」

此外，邱議瑩也指出，經了解，環保局除了已經進場清理外，在檢調追查下，也掌控特定偷倒的業者，期待早日將這些人繩之以法。

為什麼這些業者會冒著危險到人煙罕至的地方偷倒垃圾？邱議瑩認為，執法應更加嚴謹，甚至追蹤GPS、監視器，她也會請市府在人煙罕至、容易被傾倒廢棄物的地方加裝監視器，以杜絕不法，她呼籲這些不法業者們，不要以身試法，「如果重罰下去的話，會讓你們傾家蕩產」。

▼高雄月世界垃圾山快滿到路面，環保局破袋發現疑似台南垃圾。（圖／記者賴文萱翻攝）