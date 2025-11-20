訂閱制當道　從小額付費看見顧客對服務的期待

▲當訂閱制成為數位消費新常態，服務供應端之間的競爭早已不只是價格，而是誰能以最小的月費創造最大的生活價值。（圖／酷澎資料照，以下同）

記者洪菱鞠／綜合報導

根據數位發展部的調查，台灣 12 歲以上民眾中，近七成在過去一年曾透過網路購買商品、訂餐、叫車或訂房服務，且3年內使用人口持續上升，說明「一支手機走天下」的生活模式早已普及。數位消費正逐步取代傳統購物與服務習慣，服務供應端也陸續端出訂閱制，給予一般顧客及忠誠顧客不同含金量的服務內容。

▲台灣常見訂閱制會員服務內容，依照品牌英文順序排列。

保有訂閱會員自由 酷澎獨家提供一次性退訂

要讓使用者願意成為訂閱會員，友善的操作流程與清晰的介面設計缺一不可。相較於多數訂閱服務會提供30天以上的免費試用期，讓消費者能實際體驗後再決定是否付費，部分零售業者則未設置試用階段，使用者僅能依據服務端的宣傳內容判斷是否願意訂閱。

另外，使用者若暫不需要訂閱制服務，取消及退費機制也會影響使用者對品牌的印象，足夠友善的流程與介面，有可能吸引使用者再回頭。同樣是網路購物服務，酷澎就曾明確指出，可透過app上的按鈕、客服電話與文字客服3種管道退訂，即便使用了會員折價或免運權益，也可享有一次當月月費全額退費。

疫情後快速崛起的酷澎（Coupang），今年1月份推出的 WOW 會員及開放免費試用，正是這波「付費換體驗」趨勢的代表案例。WOW 會員以每月 59 元的低訂閱費，提供無消費門檻的無限次免運服務，直接解決消費者最重視的「配送速度」與「湊免運」痛點。短短數月內，這項服務更進一步擴及跨境購物，從美國、韓國、日本到香港的商品皆享無門檻免運優惠；相較酷澎既有跨境運費190元，對精打細算的消費者而言，59元月費顯然是一筆「划得來的升級投資」。

多數電商通路動輒收取 60 元基本運費，WOW 會員的費用不僅更低，還能帶來「不必湊單、不用猶豫」的購物自由。對追求便利與效率的現代消費者而言，不到一張百元鈔票的訂閱月費，所換取的購物猶豫時間更為無價。

在這個訂閱制逐漸普及的市場，品牌導入訂閱制，不只是商業模式的調整，更是一種對市場與消費者心理的理解。願意付費的消費者早已脫離價格敏感族群，而是期待更有品質的體驗與被重視的感受。品牌也必須貼近消費者最深切的需求，藉以強化服務深度，讓數位體驗展現多元面貌。

