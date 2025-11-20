　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

訂閱制當道　從小額付費看見顧客對服務的期待

訂閱制當道：從小額付費，看見顧客對服務的期待（圖／酷澎提供）

▲當訂閱制成為數位消費新常態，服務供應端之間的競爭早已不只是價格，而是誰能以最小的月費創造最大的生活價值。（圖／酷澎資料照，以下同）

記者洪菱鞠／綜合報導

根據數位發展部的調查，台灣 12 歲以上民眾中，近七成在過去一年曾透過網路購買商品、訂餐、叫車或訂房服務，且3年內使用人口持續上升，說明「一支手機走天下」的生活模式早已普及。數位消費正逐步取代傳統購物與服務習慣，服務供應端也陸續端出訂閱制，給予一般顧客及忠誠顧客不同含金量的服務內容。

訂閱制當道：從小額付費，看見顧客對服務的期待（圖／酷澎提供）

▲台灣常見訂閱制會員服務內容，依照品牌英文順序排列。

保有訂閱會員自由　酷澎獨家提供一次性退訂
要讓使用者願意成為訂閱會員，友善的操作流程與清晰的介面設計缺一不可。相較於多數訂閱服務會提供30天以上的免費試用期，讓消費者能實際體驗後再決定是否付費，部分零售業者則未設置試用階段，使用者僅能依據服務端的宣傳內容判斷是否願意訂閱。

另外，使用者若暫不需要訂閱制服務，取消及退費機制也會影響使用者對品牌的印象，足夠友善的流程與介面，有可能吸引使用者再回頭。同樣是網路購物服務，酷澎就曾明確指出，可透過app上的按鈕、客服電話與文字客服3種管道退訂，即便使用了會員折價或免運權益，也可享有一次當月月費全額退費。

疫情後快速崛起的酷澎（Coupang），今年1月份推出的 WOW 會員及開放免費試用，正是這波「付費換體驗」趨勢的代表案例。WOW 會員以每月 59 元的低訂閱費，提供無消費門檻的無限次免運服務，直接解決消費者最重視的「配送速度」與「湊免運」痛點。短短數月內，這項服務更進一步擴及跨境購物，從美國、韓國、日本到香港的商品皆享無門檻免運優惠；相較酷澎既有跨境運費190元，對精打細算的消費者而言，59元月費顯然是一筆「划得來的升級投資」。

多數電商通路動輒收取 60 元基本運費，WOW 會員的費用不僅更低，還能帶來「不必湊單、不用猶豫」的購物自由。對追求便利與效率的現代消費者而言，不到一張百元鈔票的訂閱月費，所換取的購物猶豫時間更為無價。

在這個訂閱制逐漸普及的市場，品牌導入訂閱制，不只是商業模式的調整，更是一種對市場與消費者心理的理解。願意付費的消費者早已脫離價格敏感族群，而是期待更有品質的體驗與被重視的感受。品牌也必須貼近消費者最深切的需求，藉以強化服務深度，讓數位體驗展現多元面貌。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 5736 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
又辣又美！迎接子瑜回家　黃捷露腰熱舞：本週我挺藍
快訊／出關首日就亮燈！　5檔PCB股漲停開趴
抽中賺108萬！　鴻勁申購中籤率出爐
知名韓系服飾欠稅153萬！百件流行款遭查封　氣質闆娘崩潰
胡彥斌「海邊親吻」小16歲網紅！　她美得像AI爆紅
快訊／高雄又一座垃圾山！　疑從台南偷倒
今晨又冷一波！　一周氣溫圖出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

訂閱制當道　從小額付費看見顧客對服務的期待

超商限時「買1送1」！泡麵零食、生活品5折　衛生紙買1送2

火鍋料排行TOP5「魚餃」奪冠　量販多款湯底99元起、滿額現折

京站週年慶至12/15止，全館6折起！再抽百名卡友送1萬元贈券

7-11推《動物方城市2》70款周邊　還有線條小狗毛絨抱枕

直擊／民眾排3小時搶買「奶昔大哥毛毛包」　經典飲品睽違9年回歸

7-11推「涼麵加熱」隱藏吃法！超商降溫優惠　全家熱飲8折

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

大陸人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

國軍會驅離釣魚台周邊活動共軍？　顧立雄：進入我應變區都會處理

國防手冊印製費4279萬遭疑規避備查　顧立雄：沒有這情形

涉北市精舍命案出庭不答「愧疚嗎」　李威夫妻拒認罪11／25齊作證

訂閱制當道　從小額付費看見顧客對服務的期待

超商限時「買1送1」！泡麵零食、生活品5折　衛生紙買1送2

火鍋料排行TOP5「魚餃」奪冠　量販多款湯底99元起、滿額現折

京站週年慶至12/15止，全館6折起！再抽百名卡友送1萬元贈券

7-11推《動物方城市2》70款周邊　還有線條小狗毛絨抱枕

直擊／民眾排3小時搶買「奶昔大哥毛毛包」　經典飲品睽違9年回歸

7-11推「涼麵加熱」隱藏吃法！超商降溫優惠　全家熱飲8折

泰山200米紫瀑再現！「蒜香藤爆開」本周末最美　新裝置一起拍

網紅「喬鏡頭」偷拍短裙妹！國小女童也不放過　數十女慘入鏡

北京日料店受害！訂位「一半以上」遭取消　業者嘆：恐難撐過明年

羅東房市自成一格「價沒跌」　在地指1產品仍是秒殺件

冬日節慶新品推薦！Gucci銀色馬銜扣芭蕾鞋、ISSEY MIYAKE袖子系列超Q

台中男闖議員服務處討債！連打10通電話門外徘徊　免罰理由曝

陳以信推「台南通 Tainan Pass」　主打一支手機整合市政服務

主動式台股ETF受益人、規模同創新高　4檔進場搶募

超人也會累！花蓮大馬村長災後56天病倒　緊急送醫動刀女兒曝現況

佐佐木朗希新賽季「先發規劃」曝光　羅伯斯：讓他好好休息

【我皇太子！】男闖總統府管制區狂嗆　大批警一擁而上制伏

消費熱門新聞

超商限時「買1送1」　零食、生活用品5折

直擊／民眾排3小時搶買「奶昔大哥毛毛包」　經典飲品睽違9年回歸

星巴克「最潮」咖啡可愛爆紅　好市多上架被搶翻

7-11推「涼麵加熱」隱藏吃法！超商降溫優惠　全家熱飲8折

火鍋料排行TOP5「魚餃」奪冠

7-11推《動物方城市2》70款周邊

超商咖啡優惠！7-11第二杯半價、全家29杯999元

Mercedes-Benz星動樂園「北中南開跑」！

必勝客歡樂吧「光復餐廳店」明天重新開幕　吃到飽漲價30元

麥當勞奶昔大哥「紫色絨毛包」11/19開賣

速食店銅板優惠1+1下殺49元起

只要三題！找出你心裡藏著哪位魔法小天使

好市多「黑五購物節」11/24登場　資深會員免費吃烤雞、披薩

超商普發領現優惠！夯品買2送2、捐花蓮送1年咖啡

更多熱門

相關新聞

酷澎WOW會員無免運門檻　資深網購族激推

酷澎WOW會員無免運門檻　資深網購族激推

對流行趨勢極為敏銳的鄭小姐，經營著一家美甲工作室，經常飛往韓國旅遊並汲取最新的設計靈感。自從酷澎推出WOW會員方案後，她第一時間就加入，享受無門檻免運的優惠。無論是各式韓國零食還是生活日用品，只要下單，商品隔日便能送達，讓她愛不釋手。

酷澎「火箭跨境」美國保健品限時5折

酷澎「火箭跨境」美國保健品限時5折

雙11電商大戰！Coupang酷澎狂撒品牌獨家優惠

雙11電商大戰！Coupang酷澎狂撒品牌獨家優惠

iPhone 17預約　Coupang酷澎台灣攜手中信LINE Pay卡友享專屬優惠

iPhone 17預約　Coupang酷澎台灣攜手中信LINE Pay卡友享專屬優惠

酷澎火箭跨境限時驚喜優惠！

酷澎火箭跨境限時驚喜優惠！

關鍵字：

Coupang酷澎訂閱制小額付費WOW會員

讀者迴響

熱門新聞

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

川普突轉貼黃仁勳3句話

粿粿工作全無「SWAG出手了」！

嬤行動不便只在門口看　NET店員暖哭網

母迷信哥輕生…安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

台積電洩密？前工程師：非常棘手

高雄運動員爆穿中國隊服赴陸出賽！

川普：美國晶片產業被拿走　我不怪台灣

青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人

冷沒多久今白天回溫！　南部上探30度

輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝

明晨還有一波低溫　下周冷空氣再襲「連凍5天」

怎麼看待鄭麗文、黃國昌下午會談？　前黨主席朱立倫6字回應

披薩店現況曝光！義老闆看台人上門「感動到要哭」

更多

最夯影音

更多
許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭
曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面