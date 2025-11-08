酷澎WOW會員無免運門檻　資深網購族激推：不用再硬湊隨時下單超方便

▲體積較大的日韓泡麵、零食，透過酷澎下單就可以大飽口福，WOW會員火箭跨境消費還享無門檻免運！（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

對流行趨勢極為敏銳的鄭小姐，經營著一家美甲工作室，經常飛往韓國旅遊並汲取最新的設計靈感。自從酷澎推出WOW會員方案後，她第一時間就加入，享受無門檻免運的優惠。無論是各式韓國零食還是生活日用品，只要下單，商品隔日便能送達，讓她愛不釋手。

鄭小姐分享，過去在韓國超市購買伴手禮餅乾或泡麵時，常被充氮包裝的體積困擾。現在她會先上酷澎搜尋同款商品，一來節省行李箱空間，二來若想回購，也能隨時在酷澎下單。自從WOW會員免運優惠在6月擴大至「火箭跨境」後，她還在平台上找到喜歡的韓國睡衣套裝，短短一週就收到貨。那次的快速且愉快的購物體驗，讓她印象深刻，每次穿上睡衣都會想起酷澎帶來的便利。

由於工作時間不固定，鄭小姐常需快速用餐，因此她經常購買微波飯。相較於一般通路單包販售、價格偏高的商品，她更傾向在酷澎一次訂購整箱囤貨，隨時能滿足她的飢餓時刻。

另一位劉小姐則是資深網購愛好者。她過去最大的困擾，是無法在同一平台上快速購齊所有所需商品。尤其在急需時，許多平台的「快速到貨」品項十分有限，令她感到不便。直到成為酷澎WOW會員後，她驚喜發現幾乎所有火箭速配商品都能隔天到貨。「就我自己的經驗，酷澎應該是唯一能讓所有品項快速送達的品牌。」她笑著說。從收納盒到浴室置物架，無論大小商品，皆可享受免運且隔日到貨的便利。

劉小姐也指出，使用其他網購平台時，常得仔細計算免運門檻，甚至因宅配、超商取貨等不同運費條件而花費許多時間。相較之下，酷澎WOW會員每月僅需59元，就能不受金額限制享受免運服務，隨時下單、輕鬆購物。

此外，身為韓國綜藝節目的忠實觀眾，劉小姐經常被節目中出現的韓國美食吸引。以往她只能透過代購下單，等待時間漫長。如今，酷澎跨境零食選項豐富，像是日本薯條三兄弟、韓國烏龜餅乾等等，最重要是價格透明，消費者還能自行掌握商品到貨進度，購物體驗更佳。

