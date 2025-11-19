台大博士女買虛幣遭搶40萬！還被噴辣椒水　北聯幫3煞落網

記者陸運陞／新北報導

新北市三峽區一名有台大博士學歷的女子，日前在虛擬幣投資LINE群購買虛擬幣，卻被潛伏在群內的男子盯上，假借與女子相約交易時，拿取現金90萬後持辣椒水攻擊，雙方拉扯之間被女子奪回50萬元，隨後報警處理。警方循線追查，將涉案有黑幫背景的3人追捕到案，並依法移送偵辦。

▲李男搶走40萬，搭乘劉男所駕駛的BMW逃逸。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，20歲張姓、26歲劉姓與18歲李姓男子，3人都有北聯幫背景，都在某虛擬幣交易的LINE群內；他們以出售將近3萬美元的泰達幣（USDT）作為幌子，在群內廣為散佈，吸引想購買的民眾上門，群內的賴姓女子信以為真，於上週五（14日）與李男等人相約在鶯歌建國路某停車場交易。

▲警方依車追人，當天就逮捕駕駛BMW的劉男。（圖／記者陸運陞翻攝）

賴女開車如約抵達，由李男負責出面交易，起初李男為了取信以確認帳戶為由，先轉一枚泰達幣至賴女戶頭，賴女確認後拿出現金90萬元，李男則表示需要驗鈔，卻趁隙開門下車徒步逃逸，賴女隨即緊追，遭噴辣椒水攻擊，雙方拉扯之下，賴女奪回50萬現金，李男則帶著剩下40萬元搭車逃逸。

警方循線追查發現，涉案的不只李男，並另有共犯。以車追人的方式，當天在北市萬華區逮捕開車的劉男，並又循線在板橋地區逮捕主要策畫監控的張男，另在昨天（18日）晚間，在高雄大寮區拘捕出面交易的李男，查扣剩下贓款19萬5000元以及當時作案用BMW。全案依搶奪、詐欺、毒品、組織等罪移送偵辦。

▲警方後續查獲花剩的195000元。（圖／記者陸運陞翻攝）

三峽分局長許再周表示，「我們對於任何違法行為絕不寬貸，三峽分局將持續強力掃蕩詐騙集團，展現打擊犯罪的決心與行動力，讓民眾看得見、感受得到安全。我們會與市民站在一起，守護每一分治安，絕不容許犯罪分子有可乘之機！」