小媽媽「抱假嬰兒餵奶」拍隔大哭　他愣：一定有故事！真相傻眼

▲▼ 。（圖／袁敬韋提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小媽媽在餐廳抱假嫩嬰餵奶，引起原PO的注意。（圖／袁敬韋提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者劉維榛／綜合報導

超展開！一名男網友表示，他日前到餐廳用餐，竟看到隔壁桌一位年輕媽媽懷裡抱著「假娃娃」，還拿著奶瓶餵奶、餵完輕拍嗝，娃娃甚至會「哭鬧出聲」。他心想「這位媽媽一定有故事」，便主動上前關心，結果真相曝光讓他差點笑翻。影片引發48萬人觀看，釣出一票苦主直呼「這個娃娃根本是幼保科的噩夢」。

一名男網友在臉書分享一段影片，最近他到一家餐廳用餐，看到隔壁桌坐著一位年輕媽媽，手裡還抱著「假娃娃」，看著對方拿著假奶瓶餵奶，餵完後又細心拍嗝，與此同時，「假娃娃」還會發出哭鬧聲。

當下原PO心想著「這位年輕媽媽一定有故事」，於是他鼓起勇氣上前關心，「是否有我能夠幫得上忙的地方？」

結果這名小媽媽露出哀怨神情解釋，自己是幼保科的學生，老師交代她要照顧「這個嫩嬰24小時」，也解釋假娃娃有各種感應器，「比真娃還難照顧」。真相大白後，原PO哭笑不得回應，「哇哩勒」，還尷尬到差點摔椅子。

▲▼ 。（圖／袁敬韋提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲原來該位是幼保科學生，要負責照顧假寶寶24小時。

該影片已累計48萬人次觀看，底下網友紛紛笑回，「真的會讓人誤會，以為這媽媽發生什麼事了」、「國高中生應該都要有這個課程，這樣才不會出現太多小媽媽小爸爸」、「不用笑，真的小嬰兒更難搞」、「娃娃衣服要貼上『實習中』，就不會被誤會了」、「護理系也會喔，還要體驗當孕婦」、「這是很棒的一門課，建議教育部讓所有高中職生都必修」。

留言串中，不少幼保科苦主們哀號，「這個娃娃根本是幼保科的噩夢，想當年我受不了，回家後直接丟給我阿嬤」、「我以前還是護生的時候也要揹這個娃，有一天在捷運上突然哭起來，嚇得我馬上衝出去車廂，很怕人家會以為我是失去過小孩」、「我以為這是常識（幼保科的），一般人不太會去買這種娃娃，別小看它，它很貴，身上有各種仿寶寶的功能，不定時的隨機發出需求，還帶記憶體記錄照顧者有沒有完成需求，有沒有打娃娃，撞到碰到摔到都會記錄」、「我兒子高中普通科，每位學生都要帶二天二夜電子寶寶，半夜真的很吵，哭聲很大聲」、「寶寶如果沒顧好、半夜睡太沉，讓寶寶哭太久就會死掉，老師就會給零分」。

※本文獲袁敬韋授權提供。

胡瓜疑襲胸籃籃遭出征！　小禎曝私下對話：我會大義滅親

分享給朋友：

關鍵字：

假娃娃嫩嬰小媽媽餵奶拍隔哭聲小寶寶幼保科

