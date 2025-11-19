　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Apple Watch「錶殼全3D列印」　年節省破400公噸材料

記者蘇晟彥／綜合報導

從遙不可及想法走到現實，蘋果 19日公佈Apple Watch Ultra 3 和 Apple Watch Series 11 鈦金屬錶殼皆已經採用 100% 再生航太級鈦粉末 3D 列印製成，透過這項技術，蘋果預估，光是今年，這項新製程就可節省超過 400 公噸的原鈦材料，再次朝蘋果設定的「Apple 2030」前進。

▼Apple Watch Ultra 3 和 Apple Watch Series 11 鈦金屬錶殼皆已經採用 100% 再生航太級鈦粉末 3D 列印製成。

▲▼ 蘋果3D列印 。（圖／Apple提供）

今年，所有 Apple Watch Ultra 3 和 Apple Watch Series 11 鈦金屬錶殼都以 100% 再生航太級鈦粉末 3D 列印製成，而能以如此規模達成這番成果，在以往被認為是不可能的。Apple 的每個團隊都為同一個目標積極投入。Apple Watch Series 11 的拋光鏡面處理必須完美無瑕。Apple Watch Ultra 3 則必須維持耐用且輕量的特性，滿足日常探險者的需求。兩者也都必須在不犧牲效能的前提下，更加環境友善，並採用相同或更高品質的材料。

Apple 環保與供應鏈創新副總裁 Sarah Chandler 表示：「Apple 每個團隊都把環境視為核心價值。我們知道 3D 列印在材料效率方面具有極大潛力，而這對達成 Apple 2030 目標非常重要。」

▲▼ 蘋果3D列印 。（圖／Apple提供）

Apple 2030 是公司設定的積極目標，要在 2030 年前，使整體足跡達到碳中和，涵蓋製造供應鏈以及產品的整個使用生命週期。目前，用於製造 Apple Watch 的所有電力已全面來自風能、太陽能等再生能源。

在 3D 列印的積層製程中，物件會一層又一層堆疊成形，直到最接近所需的最終形狀。傳統上，鍛造零件的加工是減材製程，需要將大量材料切削去除。這項轉變讓 Ultra 3 和 Series 11 的鈦金屬錶殼能比前一代減少一半的原物料使用量。
Chandler 解釋道：「減少 50% 是非常了不起的成就，代表用原本製作一只錶殼的材料，現在可以做出兩只。回頭檢視其影響，節省的地球資源是非常可觀的。」

Apple 推估，光是今年，這項新製程就可節省超過 400 公噸的原鈦材料。

▲▼ 蘋果3D列印 。（圖／Apple提供）

過去十年期間，Apple 已著手進行 3D 列印的實驗，而整個產業才正要起飛。在醫院的實驗室裡，醫師開始使用第一批 3D 列印義肢和人工器官；甚至在地球之外，太空人也在國際太空站上體驗到 3D 列印關鍵工具的速度與便利。

Apple Watch 與 Vision 製造設計資深總監 J Manjunathaiah 博士表示：「我們觀察這項技術成熟的歷程已經很長一段時間，也看到其原型愈來愈符合我們的設計。用更少的材料打造產品一直是我們的目標。以往，我們無法以 3D 列印的方式大規模生產外觀組件。因此我們開始嘗試以 3D 列印金屬來製作外觀組件。」
 

11/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 1 7493 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

Apple Watch「錶殼全3D列印」　年節省破400公噸材料

