批立院「趕夜班」送新版《財劃法》　綠黨團：不擔心重蹈去年覆轍？

記者詹詠淇／台北報導

立法院上周五三讀通過國民黨版本的《財政收支劃分法》部分條文修正案，行政院長卓榮泰怒嗆全面迎戰，立法院、行政院間的朝野攻防持續加劇。民進黨團幹事長鍾佳濱今（19日）表示，去年12月通過、今年3月才送出，顯然立法院長韓國瑜也知道裡面違憲爭議頗大。相較於此，立院昨下班後「趕夜班」送出再修正版，難道不擔心重蹈去年的覆轍？

鍾佳濱指出，《財劃法》不管修正前、後，雙北都是最大贏家，有超額的財政盈餘，但其他縣市就相對辛苦。因此，《財劃法》修訂應該是地方政府間先互相取得共識，再由行政、立法協商。

鍾佳濱說，現行《財劃法》是去年12月20日在立法院經藍白多數通過的，但立法院長韓國瑜直至今年3月才送出，最後總統府公告實施，民進黨團也在5月聲請釋憲。相較於上周五通過的再修正版的《財劃法》，立法院是昨天下班後，「趕夜班」迅速送到總統府。

鍾佳濱質疑，為什麼12月20日通過的，韓國瑜要壓到3月才送出？顯然他知道裡面違憲爭議頗大，難道不擔心上周惡修通過的新版《財劃法》會重蹈去年的覆轍嗎？

鍾佳濱認為，政院已承諾在本周送出院版《財劃法》，院版《財劃法》草案也事先跟地方政府討論過，儘管地方政府有各式各樣不同意見，但相信送到立院後，能讓各地方政府針對院版充分表達意見，完成徵詢各界意見、調節各地方政府財政的功能。