財劃法惡修　綠曝地方財政10年之差：藍白惡搞逼中央債留子孫

▲藍委傅崐萁為財劃法跟行政院長卓榮泰對嗆。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會上週五再度三讀修正財政收支劃分法，明定計畫型補助款補助比率，不得低於過去十年同類型計畫平均值，給地方的補助款「只能變多、不能變少」。行政院長卓榮泰因此放話「行政院將全面迎戰」。民進黨今（19日）表示，10年前地方政府財政狀況極差，民進黨主張修改財劃法，但10年後民進黨執政，地方財政起死回生，去年地方歲計賸餘高達新台幣818億，藍白的惡修、惡搞，沒有必要，更會害得中央被迫舉債、債留子孫。

民進黨指出，國民黨和民眾黨仗著國會多數，沒有充分討論、缺乏專業諮詢、忽視程序正義下，兩度惡修財政收支劃分法，第一次修法從中央多搬走4,165億元統籌分配稅款，第二次修法更直接規定中央給地方的補助款「只能變多、不能變少」。

對於在野黨指控，十年前民進黨也主張修改財劃法。民進黨回應，但是第一，當時地方政府財政狀況極差。第二，民進黨主張修法改善城鄉、南北、本島離島的不均等，可沒有主張要掏空中央財政。

對於這十多年來地方政府財政狀況的數據變化，民進黨說明，2012年國民黨中央執政，當時地方政府的歲計賸餘，合計是「負589億元」，許多縣市負債累累，苗栗縣瀕臨破產，而中央執政的馬英九總統則是重北輕南，甚至在2014年高雄市面臨氣爆災情時，還拒絕多投入經費支援。在那種情況下，民進黨主張修法改善南北與城鄉的財政差距，完全合理。

民進黨指出，2016年民進黨重返執政，在蔡英文和賴清德兩任總統努力下，協助苗栗縣度過破產危機，更努力拚經濟，加大對地方政府的挹注，還透過前瞻基礎建設計畫，讓地方重新找到建設、發展的動力。經過將近十年努力，地方政府的財政狀況，有了整體而全面的改善，歲計賸餘逐年提升，去年（2024年）更是合計高達新台幣818億元。

民進黨解釋，意思就是說，地方政府「錢花不完」、「口袋裡還有錢」。明明還有錢，為什麼還要急著修改財劃法、從中央分更多錢？沒道理。更離譜的是，藍白兩次倉促通過的法案：公式也寫錯，讓連江縣可分配的經費不進反退，更加上「補助款只能多不能少」的離譜條文，改東改西，就是沒有改到最關乎均衡發展的「水平分配」與「垂直劃分」問題。

民進黨批評，藍白的惡修、惡搞，沒有必要，更會害得中央被迫舉債、債留子孫，本週卓榮泰將提出行政院版財劃法修正草案，希望在野黨能懸崖勒馬，一起好好解決你們創造出來的爛攤子。