政治 政治焦點 國會直播 專題報導

只給張A4紙？地方批談《財劃法》沒公式　財政部長：10/21已說明

▲▼立法院聯席會議審查行政院函請審議「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，內政部長劉世芳、主計長陳淑姿、農業部長陳駿季、經濟部次長賴建信、工程會主委陳金德出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲主計長陳淑姿。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

財政部、國發會與主計總處18日邀請各縣市討論《財劃法》修正內容及事權分配，但遭批評只提供張A4紙，內容空泛，完全沒看到公式。國民黨立委賴士葆今（19日）質詢時也關注此議題。對此，主計長陳淑姿回應，昨天重點在事權劃分，計算公式在《財劃法》裡；財政部長莊翠雲則說，委員提到水平分配公式沒有揭露，其實水平分配公式在10月21日時，就已說明水平分配的公式、權重、指標等。

立法院財政、內政、經濟、交通、社會福利及衛生環境委員會今（19日）召開聯席會議，審查行政院函請審議「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」。

國民黨立委賴士葆質詢時提到，昨天中央找地方開會被批評只有張A4紙，資料沒有計算公式、金額、水平分配，什麼都沒有，還放話除了雙北，各縣市都支持，「看到鬼喔！」很多人打電話批評是認知作戰。

主計長陳淑姿回應，昨天重點在事權劃分，計算公式在《財劃法》裡面的，昨天沒有談《財劃法》，是談事權。

賴士葆再問，有沒有談各縣市分配比率？陳淑姿重申，「我們是談事權，不是談分配比率」，談一般性補助、計畫性補助，是談事權架構劃分。

▲▼國民黨立委賴士葆質詢財政部長莊翠雲。（圖／翻攝自國會頻道）

▲國民黨立委賴士葆質詢財政部長莊翠雲。（圖／翻攝自國會頻道）

賴士葆批評，所以昨天內容就是「唬爛」，根據政院版本，給地方政府的統籌分配款有多少錢？財政部長莊翠雲說，院版《財劃法》明日會提報院會討論，待院會通過後，記者會會詳細說明。委員提到水平分配公式沒有揭露，其實水平分配公式在10月21日時，就已說明水平分配的公式、權重、指標等。

賴士葆也問，院版《財劃法》中央地方分配是否為66比34？莊翠雲表示，明天會議討論後會對外詳細說明，中央統籌分配稅款的規模會比114年擴大，在垂直分配部分，錢權會做合宜下放。

先前《財劃法》修法後，各縣市共增加4100多億元統籌分配款，賴士葆詢問，院版《財劃法》會比這個還多？莊翠雲回應，根據去年底通過的《財劃法》，以115年來算，中央釋出1兆1683億，除了中央統籌分配款8874億，還有一般性補助款跟計劃性補助款。在新的版本中，規模預計不會比1兆1683億來得少。

莊翠雲說明，考量中央統籌分配款除了錢的下放，事權也要調整，事權調整屬於地方自治事項，常態性的會回歸地方，強化財政自主。

賴士葆又問，有沒有比4100多億增加？莊翠雲坦言，當時國民黨團的版本沒有經過相關事權調整就直接訂，當時認為是不合理的狀況。賴士葆再問，所以是承認4100多億？會比這個多？莊翠雲回應，沒有說維持4100多億，會做合宜規劃。

11/17 全台詐欺最新數據

財劃法惡修　綠曝地方財政10年之差：藍白惡搞逼中央債留子孫

財劃法惡修　綠曝地方財政10年之差：藍白惡搞逼中央債留子孫

立法院會上週五再度三讀修正財政收支劃分法，明定計畫型補助款補助比率，不得低於過去十年同類型計畫平均值，給地方的補助款「只能變多、不能變少」。行政院長卓榮泰因此放話「行政院將全面迎戰」。民進黨今（19日）表示，10年前地方政府財政狀況極差，民進黨主張修改財劃法，但10年後民進黨執政，地方財政起死回生，去年地方歲計賸餘高達新台幣818億，藍白的惡修、惡搞，沒有必要，更會害得中央被迫舉債、債留子孫。

批政院財劃法資訊不清　新北市府：像面試老板不談薪水

批政院財劃法資訊不清　新北市府：像面試老板不談薪水

傅崐萁、卓榮泰質詢談財劃法激烈互嗆　韓國瑜急喊：深呼吸喝口水

傅崐萁、卓榮泰質詢談財劃法激烈互嗆　韓國瑜急喊：深呼吸喝口水

卓榮泰嗆全面迎戰新版財劃法　周玉蔻示警衝擊2026：好威風然後呢？

卓榮泰嗆全面迎戰新版財劃法　周玉蔻示警衝擊2026：好威風然後呢？

院版「財劃法」三縣市持反對意見　新北嗆：有空分化不如加強溝通

院版「財劃法」三縣市持反對意見　新北嗆：有空分化不如加強溝通

