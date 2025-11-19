賓士女「長裙掩護蹲地」便溺　過程全都錄

▲賓士女駕駛隨地便溺。（圖／翻攝臉書／苗栗大小事）

記者葉國吏／綜合報導

苗栗一名網友近日在臉書社團「苗栗大小事」和社群平台Threads分享了一段監視器畫面，引發熱烈討論。影片中，一位賓士女駕駛在大馬路旁停車，下車後竟直接蹲在車門旁隨地便溺。網友看完驚呼誇張，影片也掀起熱議。

根據影片顯示，事發在17日下午，女駕駛駕駛一輛休旅車，身穿長裙，停在路邊後先環顧四周，確認周圍沒有人注意，再打開車門做掩護。接著，她竟然直接蹲下解決生理需求，完成後又迅速站起來，打開後車門擦鞋，隨即駕車離去，完全沒有處理遺留的排泄物。原PO看完後直言：「真是佩服她的膽量，但也希望她能有善後的責任感。」

貼文者在文中感慨表示，寵物主人都知道要幫狗狗清理便便，但這位「屎的主人」卻選擇一走了之。原PO還提到，附近其實有不少公共廁所或超商可以使用，完全不需要這樣隨地便溺，並向網友求助：「有什麼辦法能請她回來處理善後呢？」

很多網友看完影片後紛紛表達震驚，留言表示「裙子做掩護也太拼了吧」、「屁股沒擦乾淨真的會帶著味道嗎」、「她花時間東張西望的時候，就可以找到廁所了」、「真的以為是寵物，沒想到是人類」。根據環保法規，若在公共場所隨地大小便，可被環保局開罰1200元至6000元。