　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

賓士女「長裙掩護蹲地」便溺　過程全都錄

▲▼賓士女駕駛隨地便溺。（圖／翻攝臉書／苗栗大小事）

▲賓士女駕駛隨地便溺。（圖／翻攝臉書／苗栗大小事）

記者葉國吏／綜合報導　

苗栗一名網友近日在臉書社團「苗栗大小事」和社群平台Threads分享了一段監視器畫面，引發熱烈討論。影片中，一位賓士女駕駛在大馬路旁停車，下車後竟直接蹲在車門旁隨地便溺。網友看完驚呼誇張，影片也掀起熱議。

根據影片顯示，事發在17日下午，女駕駛駕駛一輛休旅車，身穿長裙，停在路邊後先環顧四周，確認周圍沒有人注意，再打開車門做掩護。接著，她竟然直接蹲下解決生理需求，完成後又迅速站起來，打開後車門擦鞋，隨即駕車離去，完全沒有處理遺留的排泄物。原PO看完後直言：「真是佩服她的膽量，但也希望她能有善後的責任感。」

貼文者在文中感慨表示，寵物主人都知道要幫狗狗清理便便，但這位「屎的主人」卻選擇一走了之。原PO還提到，附近其實有不少公共廁所或超商可以使用，完全不需要這樣隨地便溺，並向網友求助：「有什麼辦法能請她回來處理善後呢？」

很多網友看完影片後紛紛表達震驚，留言表示「裙子做掩護也太拼了吧」、「屁股沒擦乾淨真的會帶著味道嗎」、「她花時間東張西望的時候，就可以找到廁所了」、「真的以為是寵物，沒想到是人類」。根據環保法規，若在公共場所隨地大小便，可被環保局開罰1200元至6000元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 1 6573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男雙手平舉　自首畫面曝光
賓士女「長裙掩護蹲地」便溺　過程全都錄
3旅美台灣球星進40人名單！　挑戰大聯盟近了
王大陸出庭忘帶身分證！　網笑瘋「開庭與開溜，選擇開天窗」
5千億神通少東爆婚變　「名模妻3年前最後同框」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

台東縣台11線離奇車禍！自撞護欄翻落邊坡　駕駛詭異消失無蹤

賓士女「長裙掩護蹲地」便溺　過程全都錄

毒駕撞死單車騎士　他還被抓包無照！判關7年10個月

幫引導停車變暴衝！老婦摔倒亡　醫院保全被判刑還要賠錢

女網紅控「補教名師性侵」二審無罪　法官：成績未明顯下滑

獨／超正檢察官甜嫁！花蓮海邊變伸展台　「最美樂律」當伴娘同框

男客「偷摸」越式洗髮按摩師：別的店可以　鹹豬手影片曝光

一家五口擠「錦新大樓」　天道盟砍身障者逼簽60萬本票

給零用錢誘少女拍性影像　保全威脅性虐下場被判關5年

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

女清潔隊員上班被輾死！慈父認屍頻拭淚　肇事司機鞠躬：對不起

彰化肇逃車禍

金井正彰談話結束離開陸外交部！　陸官員雙手插口袋送客

夏于喬父親涉跨國吸金判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

新創族都在關注！低總價、好貸款、可抵稅？專家：這產品會變下波主力｜地產詹哥老實說完整版 EP284

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

台東縣台11線離奇車禍！自撞護欄翻落邊坡　駕駛詭異消失無蹤

賓士女「長裙掩護蹲地」便溺　過程全都錄

毒駕撞死單車騎士　他還被抓包無照！判關7年10個月

幫引導停車變暴衝！老婦摔倒亡　醫院保全被判刑還要賠錢

女網紅控「補教名師性侵」二審無罪　法官：成績未明顯下滑

獨／超正檢察官甜嫁！花蓮海邊變伸展台　「最美樂律」當伴娘同框

男客「偷摸」越式洗髮按摩師：別的店可以　鹹豬手影片曝光

一家五口擠「錦新大樓」　天道盟砍身障者逼簽60萬本票

給零用錢誘少女拍性影像　保全威脅性虐下場被判關5年

普發國防手冊印製費4279萬遭疑規避立院備查　顧立雄：沒有這情形

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

黃國昌被列被告　羅智強批「賴清德清算之刃」：黨檢媒追殺在野

鄭麗文黃國昌今會談　陳學聖談「藍白合」高難度：很難沒有私心

台東縣台11線離奇車禍！自撞護欄翻落邊坡　駕駛詭異消失無蹤

鼻酸！屏東9旬翁以為妻仍在世報失蹤　內埔警護送返家

賓士女「長裙掩護蹲地」便溺　過程全都錄

屏東77歲翁加油站如廁腳軟受困　東港警伸援手

快訊／09:01台灣東部海域規模3.9地震　最大震度2級

《我獨自升級》遊戲搶先推出試玩版！探索地下城挑戰「時間戰場」

【眼神茫然】物流車輾斃女騎士！ 肇事司機蹲路邊嚼檳榔滑手機

社會熱門新聞

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

3機車被撞翻1騎士慘死！自小客跑了

王大陸開庭忘帶身分證　網笑瘋傳

桃園男鐵鎚殺妻！鄰：前一天劇烈爭執

獨／超正檢察官完婚　「最美樂律」當伴娘

又揪出6軍人當共諜　潛伏陸空軍「遇敵不戰」

「愧疚嗎」李威夫妻拒認罪11／25齊作證

騎士遭物流車爆頭亡　消防員趴地救人畫面曝

前女友嫁人！他傳裸照嗆尪：給你戴綠帽

律師舉「網美酒店妹」案例　1規定范姜爆料確涉誹謗

物流車司機釀1死1傷　蹲路邊嚼檳榔滑手機

即／夏于喬父親判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

即／只因網友不理她！15歲國三女墜樓不治

助攻史上最大470億超貸！前調查官收賄500萬判12年定讞

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

還會更冷！一張圖看雲霄飛車變溫

中國取消「日本機票」近50萬張　達人曝當地狀況

楊宗緯回台養傷當社區主委　全家遭爆是惡鄰

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了

統一集團收購台灣家樂福　最終收購價302億元

六福村指定12菜市場名同音同字免費玩

即／Cloudflare故障　全球網站大當機

ChatGPT大當機　「這關鍵字」飆上熱搜

呂文婉廟裡拜拜遭陌生婦「塞籤紙」義工秒上前撕碎

高市早苗言論惹怒中國！她「補1句」網讚爆

很多人天天碰！日常「四種慢性毒」悄致癌　醫衷心警告

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！大師兄怕了

3機車被撞翻1騎士慘死！自小客跑了

更多

最夯影音

更多
物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機
李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面