館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

記者葉國吏／綜合報導

近日，知名網紅館長陳之漢遭到旗下元老級員工李慶元（網稱大師兄）與副總小偉爆料，指控館長曾要求小偉傳送私密照片供其夫妻生活助興，甚至開玩笑說「叫小偉去X老婆」。此事引發網路熱議，完整未剪接的錄音檔流出後，陳之漢坦承夫妻生活有困擾，但堅稱相關言語只是夫妻間的幽默，並非刻意逼迫。

▲館長。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

錄音檔中，小偉憤怒質問館長：「你忘了嗎？你跟你老婆一起對我說那些話，還叫我去你家X她！」面對指控，館長回應：「這是多久以前的事了。」然而，小偉隨即再度追問：「你怎麼能這樣對待我？我跟了你這麼久，你竟然逼我！」館長則解釋，當時只是夫妻間的玩笑，並強調沒有強迫任何人做出不適行為。小偉的爆料內容讓副總也感到震驚：「小偉告訴我的時候，我真的難以置信。」

▲網紅館長（圖右）遭員工李慶元（圖左）爆料指涉性騷，勞動部要查。（翻攝自李慶元臉書、館長YT）

館長在錄音中表示，早年因夫妻生活不順，曾與老婆聊天開玩笑說「叫小偉來X老婆」是增添趣味的一種方式。他回憶，自己在2016至2017年間向小偉提到自己罹患憂鬱症，並坦言夫妻生活出現問題，導致心理壓力大。他再度強調，從未真正要求小偉做出任何越界行為，這些話語只是情侶間的幽默互動。

▲小偉指控館長性騷。（圖／翻攝YouTube／大師愛館長，下同）

然而，小偉仍堅持館長曾邀他到家裡「吃一吃、順便X一X」。副總則表示，當初聽到小偉的說法時，心中充滿疑惑，難以相信館長會說出這樣的話。此事件持續在網上引發討論，館長的解釋是否能平息風波，仍有待觀察。