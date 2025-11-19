中國取消「日本機票」近50萬張　達人曝當地狀況：就是台灣有事

▲日本自由行。示意圖非本文當事人。（圖／記者蔡玟君攝）

記者葉國吏／綜合報導

近期中日關係因外交爭端而越發緊張，北京當局建議民眾避免前往日本，導致大量機票被取消。根據報導指出，近50萬張原定飛往日本的機票因退票潮作廢，日本旅遊達人林氏璧皆當地旅遊業者狀況，直言「日本旅遊有事，就是台灣有事」。

中國《南華早報》報導指出，中國多家航空公司受此事件影響，已取消近五成原定赴日航班機票，這些取消的票大多集中在來回票，其中以上海至東京、大阪的航線受影響最大。航空業專家分析，這波衝擊對中國航空公司，例如中國國航、南方航空及東方航空，造成巨大損失，初步估算損失金額恐達數十億元人民幣。

日本旅遊達人「林氏璧」表示，雖然消息的真實性尚未完全證實，但根據今年中國遊客每月赴日平均人數約80萬推估，此退票潮可能導致年底預計減少約三分之一旅客。他還分享，自己在日本旅館業工作的朋友透露，11月原定的中國旅遊團訂房已幾乎全部取消，反映出事件對日本旅遊業的衝擊。

面對這種情況，林氏璧呼籲台灣民眾趁機支持日本旅遊。他直言「日本旅遊有事，就是台灣有事」，並鼓勵大家趁現在搶購機票。不少網友也紛紛響應，表示「現在正是安排日本行程的好時機」，甚至有人笑稱「沒有中國遊客的日本，值得一去！」