國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日大臣小野田紀美：對中國過度依賴恐成經濟風險！

▲▼小野田紀美。（圖／翻攝自Facebook／小野田紀美事務所）

▲小野田紀美。（圖／翻攝自Facebook／小野田紀美事務所）

記者董美琪／綜合報導

日本經濟安全保障大臣小野田紀美18日於記者會中，針對中國近期呼籲公民避免赴日旅行或留學一事表達關切。她指出，「對於一個遇到不滿就立即採取經濟手段威嚇的國家，過度依賴是一種危險」，強調日本在供應鏈與觀光上不宜過度依賴中國。

《日本經濟新聞》和《產經新聞》報導，記者提問中國政府建議民眾暫勿赴日，可能造成日本經濟損失，小野田回應表示，觀光事務由國土交通省負責，但她仍提醒，「不只是供應鏈，觀光也可能帶來風險。我認為平時就應思考降低風險，同時推動經濟發展」，呼籲避免對單一國家依賴過重。

對於中國一連串反應是否過度，小野田表示，「其他國家如何行動，是他們自己的判斷，我不予置評」，但同時再次強調，「對於可能造成經濟風險的國家形成依賴，是危險的」。

記者亦詢問中國駐大阪總領事薛劍先前的斬首發言，有人建議將其列為「不受歡迎人物」，小野田指出是否列入，由外務省決定，並非她的職權範圍。她補充，「各國大使可能發表不同言論，我不需對每句話評論，但若其來日目的是友好，則不應對日本國民發出威脅」。

此外，首相高市早苗本月7日曾表示，如果「台灣有事」並伴隨北京動用武力，可能觸及日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」。外界解讀此言可能意味日本有意武力介入台海，隨後中方建議公民暫勿赴日，並發布留學警示。

北京預警　中國學生「仍想赴日留學」

北京預警　中國學生「仍想赴日留學」

中日關係近期因台灣議題急遽惡化，中國教育部16日對日本發布留學預警。不過，多名準備明年赴日的中國高中生表示，儘管政治情勢緊張，他們留學的決心依然堅定。

中日為台槓上「川普可能斡旋」？

中日為台槓上「川普可能斡旋」？

高市早苗言論惹怒中國！她「補1句」網讚爆

高市早苗言論惹怒中國！她「補1句」網讚爆

即／日重申：高市不會撤回「台灣有事」發言

即／日重申：高市不會撤回「台灣有事」發言

高市介入「台灣有事」損人不利己　賴政府置身險境不自知

高市介入「台灣有事」損人不利己　賴政府置身險境不自知

