蓋光電板一定要環評　民眾黨團提光電三法修法今拼三讀

▲民眾黨立法院黨團14日召開「能源轉型不該犧牲環境保護，修法完善創造三贏」記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿、立委麥玉珍出席。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

日前中南部地區沿海因為豪大雨出現光電板漂流之亂，民眾黨立法院黨團今（14日）提出《環境影響評估法》、《發展觀光條例》、《地質法》等修正法案，今下午協商完後將進行表決，有望三讀。民眾黨團總召黃國昌表示，目前台灣光電板設置根本是無法無天，連在水庫架設，竟也不用環評，民進黨只會「一再研議」，台灣民眾黨不會無止境空等，已提出相關法案修法，積極完善制度，創造環境、農漁民與綠能業者的三贏。

黃國昌表示，台灣民眾黨絕對支持能源轉型和再生能源，但也絕不支持以能源轉型為名，行官商勾結、掏空國庫之實。台灣接連發生力暘、台鹽綠能、聯合再生等光電弊案，讓人民苦哈哈、綠友友卻賺飽，犧牲農漁民權益、造成生態浩劫；民眾黨立委更赫然發現台灣「山也光電板、海也光電板」，竟從未經過環評，民進黨至今未對「搞光電就免環評」與被破壞的生態，正式向人民道歉。

黃國昌指出，丹娜絲颱風肆虐衍生光電板之亂，環境部卻不斷遮掩說謊，說已經將99%光電板殘骸清除乾淨，但現場卻仍滿目瘡痍；而不僅設置水面型光電板不用環評，連在水庫架設，竟也不用環評。黃痛批，目前台灣光電板設置根本是無法無天，民進黨只會「一再研議」，台灣民眾黨不會無止境空等，已提出相關法案修法，積極完善制度，創造環境、農漁民與綠能業者的三贏。

此次民眾黨提出與光電發展相關的《環境影響評估法》、《發展觀光條例》、《地質法》等修正案，張啓楷表示，根據統計，台灣今年8月統計光電設置容量達150億瓦、總面積超過15000公頃，已超過台北市面積55%，其中還有很多設置點是地質敏感區。

張啓楷說，目前台灣開發光電，已經造成高雄大樹區山坡地被剷平，下雨發生土石流危害周遭居民安全；彰濱工業區的光電板火災，造成潮間帶汙染；丹娜絲颱風來襲後，屏東號稱能抗17級風的光電板被10級風吹垮、飄到澎湖；嘉義滯洪池光電板，廢棄物堆積3個月沒清完，持續傷害土地與周遭居民；更有烏山頭水庫設置光電板，引起用水安全疑慮。

民眾黨團提出修法，加嚴設置光電板規範，讓「能源有序轉型」，包含脆弱的山坡地、水資源都應納管，事前也廣泛聽取光電業者、環保團體的主張，並比較國際標準。在《環境影響評估法》部分，加嚴第五條，土地位於政府核定補助或獎勵實施造林處，屬國有土地、公有土地、國營事業土地或公營事業土地者；位於山坡地，設置或累積設置裝置容量1萬瓩以上，或設置或累積設置面積5公頃以上；設置水面型太陽光電系統，且設置或累積設置裝置容1萬瓩以上，或設置或累積設置面積5公頃以上；設置或累積設置裝置容量4萬瓩以上，或設置或累積設置面積10公頃以上等，需實施環評。

民眾黨指出，針對《國家公園法》部分，因國家公園署署長在13日黨團協商時已經明確表示不會同意設置，因此無再做環評之必要，民眾黨不再修正，改提出附帶決議，以白紙黑字記錄下國家公園署之承諾。

此外，針對《發展觀光條例》部分，修法規範國家級風景區不得設置地面型或水面型太陽光電系統。但經環境影響評估審查通過，且設置或累積設置面積一公頃以下者，不在此限。前項太陽光電發電系統不含屋頂型太陽光電發電系統、設置面積一百平方公尺以下且供自用之太陽光電發電系統。針對《地質法》則規定地質敏感區域，如常山崩、地滑等區域必須依法經過環評後、且須在1公頃以下才能設置。張啓楷強調，台灣民眾黨是在幫忙補破網，遏止光電發展無法無天的現象。