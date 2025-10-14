爆鳳山水庫光電板「菊招標、邁啟用」　高市府再拉韓國瑜反擊

▲陳菁徽揭露鳳山水庫光電板，為陳菊任內興建、陳其邁任內啟用，高市府回擊。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨立委陳菁徽透過臉書揭露鳳山水庫也有光電板，痛批為何沒有經過環評，就跟烏山頭水庫的光電板一樣，她今（14日）再指，該案開標在陳菊任內興建、在陳其邁任內啟用。對此，高雄市府回擊表示，該案非高市府招標或主辦，市府在本案唯一且明確角色，就是2019年5月韓國瑜市長同意籌設許可。

陳菁徽在臉書揭露，接獲民眾陳情，在鳳山水庫看到「整片光電板鋪天蓋地」，令人震驚，且鳳山水庫光電案竟無需環評審查，與烏山頭水庫情況如出一轍，「想怎麼蓋就怎麼蓋」，批評政府高喊「淨零轉型」口號，卻在缺乏完整評估下犧牲棲地與自然景觀。

▲高雄市政府拿出公文，上面有韓國瑜名字 。（圖／高雄市政府提供）

對此，高雄市政府經發局發出書面說明指出，鳳山水庫太陽能光電案早於108年5月即由時任市長韓國瑜發函，同意籌設許可審查意見。但陳菁徽今再指，對高雄市政府用一紙公文，便將鳳山水庫光電板責任全推給韓國瑜深感遺憾。

她強調，鳳山水庫太陽光電廠招標案日期是2018年4月19日、同年5月30日開標，在陳菊任內；且據鳳山水庫太陽能光電場始建時間2020年8月24日、同年12月21日啟用，是在陳其邁任內。

▲陳菁徽立委在臉書揭露鳳山水庫有光電板 。（圖／翻攝立委臉書）

高市府經濟發展局今日則再度嚴正說明，鳳山水庫水面型太陽能光電案為台電採購與施工，非高市府招標或主辦。市府在本案唯一且明確角色，是依權責就「土地是否符合使用管制」及「籌設許可」提供審查意見。

而該項審查在2019年5月經濟部徵詢地方政府意見時，韓國瑜市長發函表示同意，呼籲陳菁徽委員根據客觀事實發言，勿一再捏造散播不實訊息，如果覺得有問題，韓市長為何當時還要同意籌設？

經發局表示，陳立委今天訛稱該案「某市長招標、某市長動工」，經發局強調，此案招標、契約與工期管理悉屬台電權限，亦非市府工程，內容包含鳳山、蘭潭、仁義潭、寶山、永和山等五不同縣市水庫水面型太陽光電新建工程；開工、設備安裝與併網等工程節點由台電與承攬廠商星能公司依約執行，與地方首長無關。

經發局說，將中央公營事業依法辦理的採購與履約，錯置為地方政府工程，是混淆視聽故意抹黑。另也補充，該案由台電公司向電業管制機關經濟部能源局(現能源署)申請籌設許可，2019年5月市府確認不屬《水污染防治法》列管事業，設置地點亦不在公告水源水質保護區或飲用水取水口一定距離內。