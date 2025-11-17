嘉義癌末男試槍遭押猝死！初判疑氰化物中毒　家屬質疑檢警未搜出

▲男子因在民宅前開槍涉犯槍砲法，遭裁定羈押，疑似吞氰化物搶救不及過世。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、葉品辰／嘉義報導

嘉義縣大林鎮一名57歲羅姓男子涉嫌於前（15）日晚間開槍遭警方逮捕，並在檢察官複訊後被法院裁准羈押禁見。不料隔（16）日晚間在法院法警移交至地檢署的過程中，羅男突然身體不適、口吐白沫，送醫急救仍宣告不治。醫院初步診斷為氰化物中毒，警方已報請相驗並將於週三（19日）上午解剖釐清確切死因。對此，家屬則質疑，「為何警方未搜出羅男身上的可疑藥品？」

警方調查，羅男於15日晚上10時30分在大林鎮某處民宅外試槍，民眾聽聞槍聲後報案，警方於11時30分攔查到他，隔日凌晨0時許又在其行經的產業道路邊查扣槍枝1把、霰彈8顆及空彈殼1顆，並依現行犯逮捕，16日下午2時許移送至嘉義地檢署，同日6時許檢察官複訊後認為其涉犯5年以上重罪，犯罪嫌疑重大，向法院聲押禁見獲准。晚間9時15分法院法警移交回地檢署時，羅男突然表示身體不適，隨即口吐白沫，由法警通報119並於晚間9時18分送至聖馬爾定醫院。

醫院指出，羅男送醫時已無自主呼吸心跳，經急救至晚間9時38分仍未恢復生理跡象，最終於晚間10時01分宣告死亡，初步診斷為氰化物中毒。家屬質疑，羅男罹患第四期大腸癌、健康狀況極差且需穿尿布，質問「為何還要羈押？」並對羅男疑似持有不明藥物卻未被搜出提出疑慮。地檢署表示，目前無法確認其是否服藥，需待解剖採集檢體進行毒藥物檢驗後，才能釐清真正死因。

