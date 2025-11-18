Kpop獵魔女團夯曲Golden遭禁　英教會幼兒園理由引爭議

▲《Kpop獵魔女團》主題曲〈Golden〉已經成為幼兒界的國歌，也意外引發英國某幼兒園下令禁唱。（圖／Netflix提供）

圖文／鏡週刊

大家還記得動畫《冰雪奇緣》（Frozen）轟動的時候，帶動了〈Let It Go〉傳唱居高不下、幾乎全世界的小朋友都會跟著唱，堪稱幼兒界的國歌。現在Netflix動畫《Kpop獵魔女團》（Kpop Demon Hunters）也締造了類似的風潮，不論那個國家的小朋友每天都要唱一遍〈Golden〉，結果英國某間教會幼兒園就下了禁唱令，但理由不是你以為的那樣。

根據BBC報導，位於英國多塞特郡沿海的普爾（Poole）的一間英格蘭教會幼兒園，向家長發出通知，表示禁止學生演唱《Kpop獵魔女團》（Kpop Demon Hunter）主題曲〈Golden〉，因為這首歌與學校的「基督教精神」不符，提到社區當中一些成員對於「惡魔」相關的主題，感覺十分不舒服，因為他們覺得這會讓與反上帝的勢力跟象徵良善的精神力量連結起來。

但是在同時，學校的代理校長則表示，已經收到學生家長的反應，表示認同歌曲裡的積極訊息，此外學校也會支持那些覺得歌曲內容有挑戰性的學生。

根據學校發給學生家長的通知裡頭，要求家長鼓勵學生，「不要在學校唱這些歌，因為這些歌曲的主題會跟某些人的信仰有所牴觸，以示尊重」。不過也有家長對BBC表示，「這太荒謬了。我女兒非常喜歡Kpop，她跟她所有朋友都喜歡。」

這樣的困擾似乎是因為在課外活動當中，學生打算演唱〈Golden〉，所以展開練習。有趣的是，其實〈Golden〉這首歌是片中象徵獵魔女團「Huntr/x」的主題歌曲，真正代表惡魔的，是片中惡魔男團「Saja Boy」演唱的〈Soda Pop〉。所以假使唱〈Golden〉會牴觸某些人的信仰，萬一他們聽到〈Soda Pop〉豈不是會氣到冒煙？！



