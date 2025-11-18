熱銷21年！他賣場見一整排「阿薩姆」嚇著　官網認：有21種口味

▲原PO逛賣場發現一堆自己沒看過的飲料，其中阿薩姆奶茶整排拉開超級壯觀。（圖／翻攝自Threads）

文／鏡週刊

台灣向來是手搖飲與包裝茶飲的激戰區，鋁箔包飲料更是許多家庭的常備品，不少人從小喝到大。近日，有網友逛賣場時被貨架上一整排琳瑯滿目的鋁箔包吸引，忍不住驚呼「好多沒看過的飲料！主要是一排的阿薩姆」，意外掀起一波討論。

該名網友在社群平台Threads上發文分享照片，寫下「好多沒看過的飲料，主要是一排的阿薩姆。」只見貨架上擺滿各式鋁箔包飲料，熟悉的麥香、生活綠茶、御茶園特上等都在列，不過最引人注目的，仍是一整排多到難以細數的阿薩姆奶茶。除了大家熟悉的經典原味、草莓奶茶外，還能看到黑糖珍珠奶茶、芋香奶茶、白桃鮮露紅茶、哈密瓜奶茶等較少見到的口味。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，不少網友驚訝留言：「還真的很少看到一次那麼多阿薩姆聚在一起」、「嚇死，阿薩姆那麼多口味？？？」。也有人分享自己喜愛的其他稀有包裝茶飲，比如奶茶國度的清淨瑞士風味奶茶、午後時光英式大吉嶺奶茶、古道布丁奶茶、雀巢回味沁涼檸檬茶和生活珍珠奶茶等。

根據匯竑國際股份有限公司官網資料，目前阿薩姆在市面上販售的奶茶口味共有15種；若加上已停售的黑白酷奇、香草、泰式奶茶等，共計21種。阿薩姆奶茶自2004年推出經典原味奶茶起，熱銷超過21年，後續也延伸出紅茶、綠茶、果茶、咖啡等多種系列。

▲匯竑國際旗下的「阿薩姆奶茶」已熱銷超過21年。（翻攝自匯竑國際官網）



更多鏡週刊報導

尋找那位愛讀詩的同學！書頁夾11年前1100元現金、繳費單 圖書館盼尋回失主

多年不繳管理費！男索電梯磁卡遭拒 向管委會求償租金損失24萬敗訴

催婚新招！老董訂家規「3兒收入全上繳」 結婚還本帶利再送房