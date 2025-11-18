　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

熱銷21年！他賣場見一整排「阿薩姆」嚇著　官網認：有21種口味

▲▼ 。（圖／）

▲原PO逛賣場發現一堆自己沒看過的飲料，其中阿薩姆奶茶整排拉開超級壯觀。（圖／翻攝自Threads）

文／鏡週刊

台灣向來是手搖飲與包裝茶飲的激戰區，鋁箔包飲料更是許多家庭的常備品，不少人從小喝到大。近日，有網友逛賣場時被貨架上一整排琳瑯滿目的鋁箔包吸引，忍不住驚呼「好多沒看過的飲料！主要是一排的阿薩姆」，意外掀起一波討論。

該名網友在社群平台Threads上發文分享照片，寫下「好多沒看過的飲料，主要是一排的阿薩姆。」只見貨架上擺滿各式鋁箔包飲料，熟悉的麥香、生活綠茶、御茶園特上等都在列，不過最引人注目的，仍是一整排多到難以細數的阿薩姆奶茶。除了大家熟悉的經典原味、草莓奶茶外，還能看到黑糖珍珠奶茶、芋香奶茶、白桃鮮露紅茶、哈密瓜奶茶等較少見到的口味。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，不少網友驚訝留言：「還真的很少看到一次那麼多阿薩姆聚在一起」、「嚇死，阿薩姆那麼多口味？？？」。也有人分享自己喜愛的其他稀有包裝茶飲，比如奶茶國度的清淨瑞士風味奶茶、午後時光英式大吉嶺奶茶、古道布丁奶茶、雀巢回味沁涼檸檬茶和生活珍珠奶茶等。

根據匯竑國際股份有限公司官網資料，目前阿薩姆在市面上販售的奶茶口味共有15種；若加上已停售的黑白酷奇、香草、泰式奶茶等，共計21種。阿薩姆奶茶自2004年推出經典原味奶茶起，熱銷超過21年，後續也延伸出紅茶、綠茶、果茶、咖啡等多種系列。

這麼多口味？台灣「1飲料」熱銷21年　共21種口味網讚：想去買

▲匯竑國際旗下的「阿薩姆奶茶」已熱銷超過21年。（翻攝自匯竑國際官網）


更多鏡週刊報導
尋找那位愛讀詩的同學！書頁夾11年前1100元現金、繳費單　圖書館盼尋回失主
多年不繳管理費！男索電梯磁卡遭拒　向管委會求償租金損失24萬敗訴
催婚新招！老董訂家規「3兒收入全上繳」　結婚還本帶利再送房

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 1 6573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／賣壓大舉出籠！台股下殺逾650點　摜破26800點
館長開除3元老「離開公司，否則報警」！網見大師兄PO文笑：怕
快訊／出關第一天！爆37萬張大量慘跌停
快訊／夏于喬父親上囚車入獄！　全程手捂臉
見台人旅日買藥妝「都記得1事」！達人欣慰：n次宣導有效果了
25萬顆毒蛋輾爆！　全數銷毀畫面曝
快訊／苗栗「人人犬舍」淪剪聲帶地獄　任職13年動防所長被拔官
蘇一峰臉書突遭停權「國家黑手伸進來」！他嘆：言論自由像笑話

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

TWICE週末登高雄世運！10餐酒館推應援特調　yoxi、iRent發搭車金

入夜低溫下探12度　下周又有冷空氣接力

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！網見大師兄PO文笑：怕了

奇美博物館推VR古埃及探險　《消失的法老》明年登場

苗栗罕見連3震　專家揭成因：「新竹前緣構造」地底破裂

迎接TWICE到高雄！陳其邁大頭貼「換新髮色」　網驚喜：還有棒棒糖

熱銷21年！他賣場見一整排「阿薩姆」嚇著　官網認：有21種口味

快訊／苗栗「人人犬舍」淪剪聲帶地獄　任職13年動防所長被拔官

坤達等5藝人涉閃兵「被求刑2年8月」　律師一看：很明顯不讓緩刑

苗栗竹南連3震「較少見」　氣象署：因板塊碰撞應力傳遞

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

TWICE週末登高雄世運！10餐酒館推應援特調　yoxi、iRent發搭車金

入夜低溫下探12度　下周又有冷空氣接力

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！網見大師兄PO文笑：怕了

奇美博物館推VR古埃及探險　《消失的法老》明年登場

苗栗罕見連3震　專家揭成因：「新竹前緣構造」地底破裂

迎接TWICE到高雄！陳其邁大頭貼「換新髮色」　網驚喜：還有棒棒糖

熱銷21年！他賣場見一整排「阿薩姆」嚇著　官網認：有21種口味

快訊／苗栗「人人犬舍」淪剪聲帶地獄　任職13年動防所長被拔官

坤達等5藝人涉閃兵「被求刑2年8月」　律師一看：很明顯不讓緩刑

苗栗竹南連3震「較少見」　氣象署：因板塊碰撞應力傳遞

TWICE週末登高雄世運！10餐酒館推應援特調　yoxi、iRent發搭車金

謝志堅看明年貨櫃船司獲利有機會維持今年水平　中美關稅是關鍵

設計師空手套白狼詐騙！　裝修業無奈現況曝

士林手工現做港點吃到飽！720元爽嗑兩小時　還有啤酒無限暢飲

轟藍白修法如失速列車　綠黨團揭亂台三部曲：最終目標打掉選舉正當性

警悚畫面曝！台中物流車「絕命右轉」　機車雙載被輾1死1傷

台積電領跌　台股下殺逾650點摜破26800點

6名現退役軍官助中共竊密被起訴　國防部：強烈譴責少數官兵叛國

台東大武警部落族語宣導防詐　守護民眾普發現金1萬安全

外送員分享「客戶在家裸體片」爆紅　報警反控：我被性騷擾　

朱孝天遭除名F4後　演唱會台上邊唱邊哭

生活熱門新聞

汐止南港晚間大塞車！警方查出原因了

大師兄深夜7大反擊！喊話館長開直播對決

電機系學長發雞排　網挖出他驚人背景

北市「那個不下雨的洞」！　原因曝光

即／汐止、南港塞爆！駕駛卡地下道2小時

默默陪伴館長10年　PTT狂讚特助小宇「忠心又盡責」

還會再降溫「全台有感」　圖看冷到最低點

即／濕冷空氣來了！4縣市大雨夜襲

「成吉思汗前主管」挺館長：對員工好、薪資大方

越晚越冷！　剩12℃時間曝

「決策都是館長」　總監千字文曝辛酸

即／毒蛋流向35家下游名單曝　知名行旅也中了

快訊／北北基大雨特報！下到深夜　防瞬間雨勢

館長便當Cheap認證真的頂　但1缺點很鳥

更多熱門

相關新聞

蛇蠍女逼死5人　害一家輕生手段超惡劣

蛇蠍女逼死5人　害一家輕生手段超惡劣

行徑狠毒如蛇蠍的李惠雯，辯稱團購會員超過一億人，但檢方查出，她並無投資管道，而是挪用被害人資金，就是典型的「龐氏騙局」，後金補不上前金竟用威逼方式，強索王家人更高違約金來補自己闖下的麻煩，並鬧出人命。

黃國昌防火牆快垮了　3鐵證解析李麗娟只是人頭

黃國昌防火牆快垮了　3鐵證解析李麗娟只是人頭

蛇蠍女逼死5人　洗錢設斷點手法曝

蛇蠍女逼死5人　洗錢設斷點手法曝

黃國昌代誌大條　狗仔應訊咬出下令藏鏡人

黃國昌代誌大條　狗仔應訊咬出下令藏鏡人

黃國昌涉貪風暴擴大　凱思國際資金回流

黃國昌涉貪風暴擴大　凱思國際資金回流

關鍵字：

Threads阿薩姆鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

aespa登《紅白》惹議！萬人連署抵制

結婚5年「愛愛7次」夫要離婚　法官引用禮記判決

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

再提台灣搶走晶片生意　川普：太丟臉

騎士遭物流車爆頭亡　消防員趴地救人畫面曝

全車嚇壞！坐地鐵驚見男子「當眾脫褲打手X」

汐止南港晚間大塞車！警方查出原因了

大師兄深夜7大反擊！喊話館長開直播對決

胡瓜玩遊戲籃籃胸部遭襲粉絲不爽在脆上炸鍋

電機系學長發雞排　網挖出他驚人背景

快訊／花1400元買大樂透爽抱6.92億　台彩曝「電選包牌」特殊買法

年薪700萬女副總　遭軍人老公背叛偷吃

北市「那個不下雨的洞」！　原因曝光

大谷巨額延後支付合約恐成封館導火線

收養小貓半年都沒長大　獸醫發現「迷你真相」

更多

最夯影音

更多
謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」
Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面