加油注意！「加滿」恐吸入一級致癌物　專家示警

▲台灣中油呼籲民眾們加油時不要太貪心，跳停就好，以免吸入較多油氣有礙健康。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者曾羿翔／綜合報導



不少車主習慣在加油時喊出「95加滿」，但中油公司、環境部化學物質管理署以及毒物專家都曾警告，堅持加滿油其實恐潛藏健康與環境風險。當加油泵槍自動「跳停」後仍繼續強行注油，不僅會導致汽油回流或溢出，還會促使油箱中的揮發性氣體逸散至空氣中，長期吸入恐影響人體健康。

根據《健康2.0》報導，林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海指出，汽油所釋放的油氣中，含有苯、甲苯、二甲苯等多種有毒有機溶劑，其中苯已被世界衛生組織列為第一級致癌物，長期吸入可能提高罹患白血病等血癌的風險。他強調，「只要吸入量達到一定濃度且時間夠長，暴露在油氣中的風險就不可忽視」。顏醫師還說，專業加油員都有受過訓練，知曉如何節制加油量，而選擇「自助加油」的民眾更要特別注意，恐因不熟悉操作，更容易讓油加到溢出來，建議加到「跳停」就應立刻停止。



台灣中油解釋加滿跟跳停的不同之處，⁣大部分的人應該都認為加滿就是加到油槍跳停⁣，不過可能是有些地方或有些加油站的員工說法不同⁣，「跳停指的是油槍加到自動跳起來⁣，而加滿指的是油槍跳起來後，再加到可視範圍後蓋上油箱蓋⁣」。

環境部指出，過量逸散的油氣也對空氣品質造成危害，並可能違反《空氣污染防制法》，依法最高可處10萬元罰鍰。因此當局建議民眾未來加油時，應改說「跳停就好」，讓油槍自動停止即結束加油，避免過度注油所帶來的風險與損失。



台灣中油也曾提醒民眾，「加油不要太貪心，小心變成空汙幫手」，到加油站加油時，若不乖乖配合加油槍自動跳停，而硬要強迫加油，就會增加總有機揮發物（TVOC）約3,500至5,500ppbv的油氣逸散，如果加完油後立刻抽槍，因加油槍管內還有殘油，會比等3秒再抽油槍，約增加26倍的總有機揮發物排放量。

雖然台灣中油依照環保法規在各加油站均設置油氣回收設備，有效減少油氣的逸散，不過仍呼籲民眾們加油時不要太貪心，跳停就好，以免吸入較多油氣有礙健康。