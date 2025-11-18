蕭旭岑爆鄭麗文兩岸路線　邱議瑩：票投柯志恩就是支持一國兩區

▲邱議瑩喊，票投柯志恩就是支持鄭麗文，支持一國兩區。（圖／立委邱議瑩國會辦公室提供）

記者賴文萱／高雄報導

針對國民黨副主席蕭旭岑17日接受媒體專訪時脫口而出「鄭麗文的兩岸路線就是一國兩區」，民進黨立委邱議瑩表示，蕭旭岑的言論證明了票投柯志恩就是支持鄭麗文，支持一國兩區。

對於邱議瑩的言論，柯志恩辦公室對此表示，「沒有回應」。



邱議瑩在社群表示，蕭旭岑一番「鄭麗文的兩岸路線就是一國兩區」，強調這樣「才能確保跟中國有共同的政治基礎」等言論，證明了投票給柯志恩就是支持鄭麗文，就是支持一國兩區，這個等號，不是帽子，而是事實。

邱議瑩分析，蕭旭岑清楚說明了鄭麗文的主張是支持一國兩區，柯志恩身為黨主席任命的黨部主委，支持鄭麗文的一國兩區，合理，合邏輯，也合乎他們一貫的路線。 關於蕭旭岑還說在乎外界怎麼詮釋，另一個副主席張榮恭到上海與國台辦主任宋濤會面。

▲國民黨立委柯志恩。（圖／記者陳宏瑞攝）

她說，蕭旭岑不在乎，高雄市民在乎，台灣人民在乎；這種自動配合中國統戰，甘願自居地方朝貢中央的樣板戲碼，我跟高雄市民、台灣人民都不會接受。可是柯志恩會接受。

邱議瑩強調，這就是自己跟柯志恩最大的不同，自己站在高雄市民與台灣人民這一邊，我們不需要和中國有共同的政治基礎；柯志恩站在鄭麗文和一國兩區那一邊，他們要和中國有一樣的政治基礎。