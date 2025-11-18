北科大碩生罹癌身故！病危立遺囑給妻領保險金　法院揭拒賠原因

▲北科大碩生休學抗癌亡，妻求償122萬遭駁回，關鍵竟是「沒在名冊上」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

國立台北科技大學一名碩士班男學生於休學後罹患胃癌，隔年身故。妻子林女申請學生團體保險理賠時，三商美邦以「未繳110學年下學期保費、未列入被保險人名冊」為由，拒賠100萬元身故保險金，僅依附約給付住院及癌症醫療保險金各半。林女提告請求122萬5000元，士林地院認為學生身故時已非被保險人，保險公司無給付義務，判她敗訴。

林女主張，團體保險契約與要保書都寫明保險期間為2021年7月31日至2022年7月31日，屬完整一年期。即便丈夫休學未繳費，保險公司也未依契約催告或通知本人，因此保單效力不應中斷。她並提出丈夫於身故當日立下的代筆遺囑，內容指定商業保險給付由配偶單獨領取，認為這已構成有效的受益人變更；附約部分，她認為遺囑也等同指定繼承比例，公司僅給付半數並不合理。

三商美邦則表示，團體保險明訂「被保險人以名冊為準」。北科大函覆亦證實，該名男學生於2021年11月2日休學後，未繳110學年下學期保費，因此未列入當期加保名單；團險每學期依實際繳費確認名冊，未列入者自然不為被保險人。另外，住院醫療及癌症醫療附約均規定受益人不得變更，若被保險人身故，未給付部分僅能由法定繼承人依民法比例取得，公司已依比例給付完畢。

法院審理後指出，團體保險具集合性，每學期依註冊與繳費情況決定被保險人名冊，以名冊認定是否具有保險效力並不違反一年期保險期間的記載。既然北科大明確回覆該生未繳下學期費用、未列入名冊，則他於2022年6月身故時並非被保險人，身故保險金自然無從給付。

至於林女主張保險公司未催告，法院認為契約催告義務僅適用於「要保人」未繳費的情形，本案並非如此，保險公司並無催告義務。附約部分因受益人不得變更，遺囑亦無法左右，保險公司已依比例給付林女半數，並無不足。

法院認為，主約身故保險金無給付義務，附約部分亦已全數清償，林女請求122萬5000元及利息均無理由，判決駁回。