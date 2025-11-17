　
國際

孟加拉前總理哈希納遭判死刑　血腥鎮壓學生示威

▲▼ 孟加拉前總理哈希納（Sheikh Hasina）。（圖／路透）

▲孟加拉前總理哈希納。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

孟加拉首都達卡一間法院17日判處78歲前總理哈希納（Sheikh Hasina）死刑，因為她去年對由學生發起的抗議示威發動血腥鎮壓。在死刑判決宣布之後，法庭爆出歡呼聲和掌聲。

路透、BBC報導，法院裁定哈希納觸犯多項反人類罪，因此判處死刑，而哈希娜本人自2024年8月被推翻下台後便流亡印度，並未現身法庭。這項判決可上訴至最高法院。

檢方稱，他們發現哈希納直接下令對2024年7月至8月由學生主導的起義進行致命武力鎮壓。聯合國報告顯示，在2024年7月15日至8月5日這段期間，可能高達1400人喪生、另有數千人受傷，是自1971年孟加拉獨立戰爭以來最嚴重的暴力事件。

不過哈希納否認所有指控，並譴責法院這項判決帶有偏見且出於政治動機。在死刑判決宣布後，她透過一份5頁的聲明表示，死刑判決是過渡政府瓦解人民聯盟黨政治力量的手段，「我不怕站上能夠公平審查與驗證證據的法庭來面對指控我的人」。

11/15 全台詐欺最新數據

孟加拉哈希納死刑

