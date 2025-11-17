吃完辦桌代言接不完！安芝儇、金賢姈二訪內門　親揭「神秘力量」

▲小安（右）跟金賢姈二度來訪高雄內門阿隆師辦桌 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

韓籍啦啦隊成員安芝儇（小安）以及金賢姈近日再度前往高雄內門，同遊去年一起造訪的「阿隆師辦桌」，兩人因拍攝影片結緣，也藉此讓更多台灣球迷認識她們，成為台職啦啦隊圈的亮點組合，她們倆個人揭露「阿隆師的辦桌菜」有著高雄神秘力量，吃過讓自己代言演出不斷。

兩人一抵達現場，店家便端出招牌黑蒜頭雞湯、鰻魚油飯與招牌腿庫。安芝儇喝下一口湯立刻露出驚訝表情，笑說「這也太香了吧！」還忍不住鼓掌，引來身旁金賢姈大笑。金賢姈則形容台式辦桌味道濃郁、帶有節慶感，「很像走進台灣人的年夜飯桌」。

▲小安（右）跟金賢姈在品嚐內門阿隆師辦桌菜時，揭露她們認為的「神秘力量」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

兩位韓籍啦啦隊員不只重溫美食，也聊到這一年來在台灣的變化。金賢姈坦言，去年與安芝儇拍攝的內門辦桌影片曝光後，讓她在台灣球迷間迅速打開知名度，也因此收到邀請，今年正式加入 T1 台啤永豐雲豹啦啦隊「電豹女」，以亮眼外貌獲封「核彈芭比」。

安芝儇則分享，當初來台時對語言與文化都不熟悉，是靠著身邊朋友、隊友慢慢適應。她也鼓勵金賢姈勇於挑戰，「台灣球迷很熱情，只要做自己就會被喜歡。」

談起未來，金賢姈透露過去在韓國曾參加健美比賽，也希望能在台灣舞台再次嘗試。她直言：「我想在台灣待更久，甚至加入更多職棒啦啦隊的活動。」安芝儇則說，近期將持續投入啦啦隊工作，也希望有機會拍攝更多介紹台灣文化的影片。

兩位韓籍成員從美食聊到生涯規劃，對台灣的情感也越來越深。金賢姈笑說：「每次來南部，心情都特別放鬆。」安芝儇也點頭附和，「真的很像第二個家。」