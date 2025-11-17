吊掛大原木竟遇死劫！男遭翻覆吊車重壓亡　兒接噩耗震驚衝現場

▲吊車吊掛原木時翻覆，當場壓死一名工人 。（圖／民眾提供攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄市燕巢區深水路16日發生重大工安意外，70歲林姓男子用吊車吊掛大原木要製作桌面時，原木不明原因滑落，砸倒一旁自用大貨車，造成車輛失衡傾倒，林男當場被翻覆吊車壓死。林男兒子接獲噩耗趕往現場，不解爸爸只是去吊掛木頭，怎會遇上死劫，針對肇事原因，高雄市勞工局也展開調查並追究責任。

據了解，70歲林男是在工作途中吊原木時被吊車及原木材壓住，警消到達現場之後，林男已經沒有呼吸心跳，雖然由地主找怪手協助脫困，但現場明顯死亡。

警方及消防人員接獲報案後迅速趕抵現場，立即拉起封鎖線並協助安全管制，同時通報勞檢處派員到場調查。林男兒子得知爸爸噩耗相當震驚，僅表示只知道爸爸被叫過去幫忙吊木頭，未料竟遇死劫，當他趕去現場時，貨車已經回正，至於詳細事發原因尚待進一步釐清。

對此，高雄市勞工局指出，針對16日晚間燕巢區工人似因吊車吊掛原木傾倒壓死一案，勞工局勞檢處已派員前往釐清處理，若查證雇主涉有違反職業安全衛生法相關規定，可處雇主最高30萬元罰鍰並移送地檢署追究雇主刑事責任。

同時，勞工局將指派專人協助罹災勞工家屬辦理相關慰助事宜並保障其職災補償權益，並呼籲各事業單位，應落實工作場所安全管理與巡檢，確實監督勞工從事吊掛作業，禁止勞工進入吊舉物作業半徑下方，以確保作業人員安全。