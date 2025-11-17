　
地方 地方焦點

南消四大隊辦安檢講習！　R型受信總機實作上手強化安檢戰力

▲第四大隊舉辦消防安檢講習，強化安檢人員實務操作與法規更新。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第四大隊17日舉辦「消防安檢講習訓練」，聚焦強化安檢人員的專業檢查能力、檢修制度與法規更新，期盼透過技術深化與制度落實，為轄區構築更扎實的消防安全防護網。

第四大隊表示，為精進消防人員的檢查實務與執法量能，每半年固定辦理安檢講習。本次特別邀請南市消防工程器材商業同業公會理事長唐志浩授課，深入講解R型受信總機操作與救助袋應用，並邀請永嬖企業經理徐瀅鈞一同進行實務示範。講師更將整套R型受信總機直接搬進教室，讓學員實際操作並現場提問，學習成果相當紮實。

火警自動警報設備被視為建築物消防設備的「火車頭」，火災初期能替爭取黃金逃生時間。R型受信總機較一般P型系統能處理更多訊號轉換，功能包括可程式控制、廣播連動、圖控介面等，適用於中大型或複合式建築。由於第四大隊轄內包含南科園區，許多列管場所規模龐大、用途複雜，熟悉R型系統操作尤為關鍵。

大隊長蔡國保表示，定期講習除強化專業，也能掌握基層安檢人員面對的實務困難，透過消防局協調處理，有助提升查察效率，他期勉同仁將課堂所學運用於執法。

消防局長李明峯指出，法規不斷更新，安檢人員務必持續補強專業知識。他強調，執行安檢時除技術到位，也要廉潔自持，維持消防專業形象，才能真正發揮火災預防功能，守護民眾生命財產。

市長黃偉哲表示，消防專業訓練一直是市府重視的施政重點。他希望學員透過資深專技人員的講授，能更精準「知法、用法」，回到法規精神執行安檢，讓火災預防從源頭落實，保障市民安全。

