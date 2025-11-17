　
政治

快訊／黃國昌曝19日下午與鄭麗文會面　地點尚未確定

▲民眾黨主席黃國昌17日在立法院受訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席黃國昌17日在立法院受訪。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨主席黃國昌昨透露將與國民黨主席鄭麗文正式會面，會議採全程公開。黃國昌今（17日）再表示，目前預定時間是這週三（19日）下午，具體地點，兩黨黨務主管、工作同仁這一兩天會先去場勘，等確定了再報告。

黃國昌16日上午出席民眾黨「台灣民主進階嘗試：聯合政府的理論與實踐系列論壇」基隆場，並於會前受訪。媒體詢問，鄭麗文提到民眾黨有接洽，想問什麼時候會談？在野高峰會比照之前全程公開？

黃國昌說，鄭麗文當選後，民眾黨跟國民黨中央很多好朋友都有密切保持聯繫，所以跟鄭的會面下個禮拜正式舉行，昨天雙方黨務主管已經有會面，在溝通一些場地、時間跟具體細節，相信很快會跟大家做報告，而基本上會全程公開，讓大家了解兩黨未來在聯合治理、以及合作讓台灣更好的方向與想法

對此，黃國昌17日在立法院接受媒體聯訪時，被問到目前有無確定時間、地點，以及具體討論事項？黃回應，跟鄭麗文的會面這週就會正式舉行，目前預定時間是這週三下午，但也請所有媒體諒解，因為兩黨黨主席的見面，雙方幕僚跟黨務主管有很多細節、行政上工作要先安排，所以具體地點可能這一兩天，兩黨黨務主管、工作同仁會先去場勘，等確定了再跟各位媒體朋友報告。

黃國昌鄭麗文藍白合國民黨民眾黨

