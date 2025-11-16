北捷月台等車傳來SJ經典曲　限定3天驚喜真相曝

▲SUPER JUNIOR於11月14日起將在台北大巨蛋連續舉辦3場演唱會。（圖／翻攝自SUPER JUNIOR臉書）

在南韓有「韓流帝王」稱號的男團SUPER JUNIOR，將於14日至16日台北大巨蛋連唱3天，有民眾搭捷運在國父紀念館站月台等車時，發現能聽到SUPER JUNIOR的經典歌曲。原來這是台北市觀傳局在大巨蛋周邊規劃的一系列彩蛋，其一就是在國父紀念館站連環播放SUPER JUNIOR的3首代表作；另外還有一條象徵他們應援色的藍色隧道，讓粉絲E.L.F可以拍照留念。

今日有網友在社群平台Threads發文表示，去搭乘台北捷運在國父紀念館月台等車時，站內竟然放著音樂，「北捷真的變成SJ（SUPER JUNIOR）的樣子」；貼文底下有許多粉絲紛紛表示，「再放我就要先在捷運站喊應援了」、「聽到起雞皮疙瘩」、「好嗨，這兩天搭藍線在國父紀念館等聽」。

有不少人也在留言區提問，好奇站內放的音樂是哪些時段會有、有哪些歌曲和為什麼北捷會放SUPERJUNIOR的歌曲。SUPER JUNIOR於今日晚間將在台北大巨蛋舉辦演唱會、連唱3天，而他們已成為首個在此場地開設專場演唱會的韓國團體，所以台北市政府觀傳局計劃的彩蛋，國父紀念館站內放音樂就是活動之一。

北捷國父紀念館站在14日至16日期間，從下午1時至晚上11時，每個小時整點播放第一首歌曲，每隔20分鐘會播放下一首歌曲，歌曲包括〈Sorry Sorry〉、〈Mr. Simple〉和〈Super Girl〉。而彩蛋除了播歌，還有一條藍色隧道，供粉絲拍照留念；大巨蛋外的藍色燈飾是呼應SUPER JUNIOR應援色寶藍色，旁邊遠雄大樓還有Logo投影。而中山站藝文走廊的LED廣告牆，也在強力放送SUPER JUNIOR的照片和粉絲的感謝話語。

對於SUPER JUNIOR在台北大巨蛋辦演唱會，觀傳局做的一系列彩蛋，台北市長蔣萬安也表示，希望能夠讓所有市民朋友以及歌迷朋友E.L.F.，感受到演唱會城市的氛圍。

